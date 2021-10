Lluvia en Santiago: Revisa cuándo podría volver a precipitar en la capital

¿Qué pasó?

Durante la madrugada y parte de la mañana de este viernes, llovió en diversos sectores de la Región Metropolitana, tal como se había pronosticado durante la semana.

De acuerdo a la meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, fueron 0,6 milímetros de agua los que cayeron en el centro de la capital, mientras que en comunas como Colina se alcanzaron los tres milímetros.

¿Cuándo volverá a llover?

Según la experta, el fenómeno que produjo las precipitaciones esta jornada aún se encuentra presente en la capital, por lo que podría volver a caer agua prontamente.

"Lo que produjo las precipitaciones fue un núcleo frío en altura, que todavía está presente en la atmósfera, sobre todo en la costa central", señaló.

"Mañana (sábado) en la noche, hacia el domingo en la madrugada podría dejar como 0,5 (milímetros) más, en algunos sectores de la zona central y en algunas comunas de la Región Metropolitana", agregó.

En ese sentido, afirmó que: "Mañana prácticamente va a estar despejado. En la tarde se va a ir formando nubosidad y ahí pueden caer unas gotitas".

¿Qué viene después de este fin de semana?

Al ser consultada por la posibilidad de precipitaciones después de este fin de semana, respondió: "Difícil, hasta ahora".

"No se ve de nuevo. Incluso el lunes suben las temperaturas", aseguró, añadiendo que para saberlo con precisión se debe "seguir viendo más adelante".

"En octubre generalmente las precipitaciones que podrían venir tienen que ver con este fenómeno meteorológico de bajas segregadas o núcleos fríos en altura, porque un sistema frontal es muy difícil", explicó.

De hecho, de acuerdo a la Dirección Meteorológica no hay lluvia pronosticada para los próximos días, e incluso The Weather Channel no ve probabilidades al menos hasta el 22 de octubre.

Pronóstico para los próximos días

Según Meteorología, este sábado se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 20, mientras que el domingo las temperaturas extremas se podrían ubicar en los 8 y 22 grados.

El lunes, la mínima será similar a la del día anterior, pero la máxima podría llegar a los 27 grados.

En tanto el martes, estará entre los 7 y 22 grados la temperatura y el miércoles entre los 7 y los 24.

