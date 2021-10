Recibe $80 mil de pensión y pide a la Convención retirarse de Capredena: "En las FFAA también hay pensiones de miseria"

¿Qué pasó?

Julia Olivares es una mujer de 74 años que asegura tener una pensión de $80 mil otorgada por Capredena y, con el fin de buscar ayuda, tomó una micro desde Quilicura, comuna donde reside, para llegar hasta donde sesiona la Convención Constitucional y exponer su caso.

En una carta dirigida a la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, la mujer dice que vive "en unas casitas de Senama, porque con mi pensión de Capredena de $80.000 no me alcanza para pagar arriendo" y afirma que "la pensión es por mi papá y por ser yo hija soltera".

Olivares remarca que "he mandado cartas a la Presidencia (de la República) para poder retirarme de Capredena, pero dicen que no puedo. Yo le envío esta carta a ver si Usted me puede ayudar, porque lo que hacen es deshumanización conmigo".

"Pensiones de misera y de hambre"

La afectada expone que "tengo que pagar luz, agua y comprar gas y quedo con menos de $50.000. A veces no duermo pensando cómo en las Fuerzas Armadas pueden ser tan indolentes. En los militares también hay gente con pensiones de miseria y de hambre".

Julia Olivares asegura tener una pensión de $80 mil pesos. Con el fin de buscar ayuda, se tomó una micro desde Quilicura para llegar a la Convención. Llego con una carta para la pdta Loncon (documento al final del video). Ayúdenme a difundir y si quieren sus datos escríbanme ❤️ pic.twitter.com/yDmMZOub0H — Malhaika (@NatashaKennard) October 5, 2021

La mujer explicó que "de los 80 mil pesos que saco, tengo que pagar luz, agua, comprar el gas y no me alcanza esa pensión para el mes. Tengo múltiples enfermedades, el ACV, cardiovasculares, artrosis y ya no puedo hacer tanta fuerza. Ya voy para los 80 años, pido por favor que me ayuden, porque no tengo la ayuda de mis hijos".

"Yo no tengo grandes lujos en mi casa: tengo un televisor viejito, que se apaga cuando se calienta mucho; pueden ir a visitarme, no tengo grandes cosas, puros cachureos", concluyó.

