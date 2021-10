"No tenemos cómo comprar mercadería": Extrabajador ruega por su dinero tras ganar demanda

Difíciles momentos son los que vive Jeraldo Figueroa, extrabajador de la empresa de parquímetros José Hidalgo que operó en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, y quien tendría que recibir parte de un millonario pago tras una demanda.

Es un total de $370 millones lo que la municipalidad debería entregar a algunos de los exfuncionarios de la compañía tras ganar en tribunales. Sin embargo, al día de hoy no ha habido respuesta, por lo que el hombre ha manifestado su total preocupación.

Jeraldo incluso pasa por un complicado estado de salud que lo ha llevado a tener pérdida de memoria y que al mismo tiempo le ha dificultado poder trabajar en óptimas condiciones, informa Diario El Trabajo.

El testimonio del hombre

"Estamos en una mala situación, con deudas de arriendos, luz, agua. Hay que comprar gas, mercadería y en el momento no tenemos como hacerlo, estamos totalmente críticos, más encima yo enfermo con una pérdida de memoria", comentó el hombre en primera instancia.

En esta línea, aseguró que "ahora me están viendo en el hospital para saber de qué se trata todo esto. Para mí es un poco complicado, estamos desesperados porque en cualquier momento nos pueden quitar el arriendo y la verdad padeciendo de hambre porque realmente no tenemos como comprar lo que comprábamos antes que era la mercadería".

Respecto al pago que debería recibir, Jeraldo explicó que "la verdad que a mí me gustaría haber conversado en la 'muni' con la persona indicada sobre esta deuda que nos tienen, si es posible que nos cancelen lo que nos están debiendo para con eso poder solucionar todo lo que tenemos que solucionar, pago de deudas y un montón de cosas".

"Hay deudas grandes que no se han podido pagar"

Acerca de su situación económica, aclaró que actualmente "hay deudas grandes que no se han podido pagar y eso a mí personalmente me desespera de una forma muy grande, creo que también estoy teniendo problemas al corazón".

"Yo quisiera pedirle a la 'muni' que tengan un poquito de piedad, hay gente que está mal, si ya cuanto tiempo estamos sin trabajo, sin nada, la verdad que no tenemos qué hacer ya", expresó.

"Me he perdido cuatro veces"

Sobre su estado de salud, el hombre argumentó que "me he perdido cuatro veces ya e incluso en la misma casa de repente desconozco (...) no sé dónde estoy, y la señora tiene que estar preocupada de mí".

"El caso mío es dramático, totalmente dramático. Sería una solución grande para mí. Porque a lo mejor podría ver un médico particular con mejores remedios, mejor medicina", agregó.