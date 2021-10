Fernanda Toro, la madre del hijo del fallecido cantante "El Gitano", Claudio Valdés, denunció que en redes sociales se encuentran haciendo estafas mediante rifas, en las cuales aseguran que el dinero recaudado es para el niño.

"Me di cuenta de la estafa que estaban haciendo a través de una rifa, mediante Facebook, porque los fans de Claudio me estaban preguntando e informado que estaban depositando a la cuenta para ayudar a mi hijo", señaló Fernanda a TiempoX, haciendo hincapié en que al menor de edad "no le ha llegado ninguna ayuda".

"No sigan cayendo"

Es más, de acuerdo a la información que la misma denunciante recabó, a la otra hija de "El Gitano" tampoco le ha llegado dinero recaudado en ninguna de las rifas anunciadas en redes sociales.

Quien promociona estos beneficios lo realiza mediante un Facebook que tiene por nombre Matías Opazo, un cantante de música urbana que en su perfil de Instagram advierte que solo usa esa plataforma y que hace unos días ya había negado ser el organizador de las rifas.

Tras conocer que están usando el nombre de su familia para obtener dinero, Fernanda fue a la PDI y recibió como respuesta que lo único que tiene que hacer es "aclarar todo" ella misma, ya que desde el organismo aseguraron que "no podían hacer nada".

Por lo mismo, hizo el llamado a que "la gente no caiga en esto, que no sigan cayendo, porque sé que lo hacen de buena voluntad".

"Le pido a la gente que ve esas publicaciones, porque son como dos Facebook y un Instagram, que no depositen, que esto no es para los hijos de Claudio. Se agradece mucho la voluntad de la gente, pero no va destinado a eso", cerró.

Revisa la foto en donde promocionan la rifa falsa

TiempoX

Todo sobre Famosos chilenos