Gobierno por investigación contra Piñera: "Resulta difícil comprender la decisión tomada por el Ministerio Público"

¿Qué pasó?

Este viernes el Gobierno se refirió a la investigación que abrió la Fiscalía en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras conocer nuevos antecedentes respecto a la compraventa del proyecto de Minera Dominga, luego de que se revelara el contrato original en los denominados Pandora Papers.

¿Qué dijo el Gobierno?

"La Presidencia de la República reitera que existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera. Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público", sostuvo el Ejecutivo en un comunicado.

"Los antecedentes de la venta de la participación de Minera Activa Uno en Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del Presidente -al igual que muchos otros inversionistas- tenían una participación indirecta y no controladora, están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado 'Acuerdo', tanto en forma digital como impresa", aseguró.

Además, sostuvo que: "En la audiencia de sobreseimiento definitivo se debatió acerca de la enajenación de la participación en el proyecto Minera Dominga".

Sobreseimiento

El Gobierno insistió en la inocencia del Mandatario, recordando que: "La resolución del Tribunal de Garantía fue apelada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirmó en forma unánime el sobreseimiento definitivo. Es más, dicha Corte señaló que no divisaba una expectativa razonable de que hayan ocurrido realmente delitos o que puedan ser descubiertos en el futuro. Adicionalmente, el querellante dedujo un recurso de queja ante la Corte Suprema, el que fue desestimado de plano en forma unánime".

"Además, el tribunal condenó en costas al querellante por no haber tenido motivo plausible para litigar y por no haberse acogido ninguno de sus planteamientos", recalcó.

"En la propia declaración de hoy del Ministerio Público se reconoce que: '... ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio... perdón, no es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago'", recordó.

"No tiene ninguna participación en la venta de Minera Dominga"

En esa misma línea, el Ejecutivo sostuvo que: "Queremos reiterar en forma clara y categórica tres hechos esenciales. Primero, como es de público conocimiento, desde el año 2009, antes de asumir su primera presidencia, el Presidente se desligó total y absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa. Además, en forma voluntaria, porque no existía ley que lo exigiera, y antes de asumir su primera presidencia, el Presidente constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros de su familia. Y antes de asumir su segunda presidencia también constituyó Fideicomisos Ciegos en cumplimiento de la ley que en esa época ya estaba en vigencia".

"Segundo, el Presidente Piñera no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió, ni en la venta de Minera Dominga", aseguró.

"Y tercero, el Presidente Piñera no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna, en su carácter de Presidente, ni en su primer ni en su segundo Gobierno, en relación a Minera Dominga", añadió.

"La justicia ratificará lo ya decretado"

Finalmente, señaló que: "Discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía, por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del Presidente Piñera".

"En consecuencia, tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera", concluyó.

La investigación

La directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, indicó que los hechos indagados "podrían revertir delitos de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que serán objeto de una investigación".

Además, explicó que la filtración de los documentos aportó un antecedente que podría ser constitutivo de los mencionados delitos y que no fue objeto de la investigación liderada por el entonces fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y que derivó en el sobreseimiento definitivo del Mandatario ratificado por el máximo tribunal, la Corte Suprema.

"La unidad especializada anticorrupción emite una opinión técnica, y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada", señaló la directora de la Unidad Anticorrupción.

Cabe señalar que entre los documentos revelados por Pandora Papers, se encuentra el contrato de compraventa de Dominga, en el cual figura la cláusula que establecía la última cuota del pago estaba condicionada a que el sector donde se emplazaría el proyecto no se declarara como zona de exclusión o reserva marítima, algo que dependía de la voluntad del Gobierno de Piñera durante sus dos mandatos.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

