Le robaron el auto y lo encontró en venta en una página web: Viajó dos veces para juntarse con el "vendedor"

A comienzos de septiembre, a Julio Prado, nombre ficticio que utilizó la víctima, le robaron el vehículo en Peñalolén y lo encontró en una página de compra y venta de autos de Los Ángeles. Decidido a recuperarlo, viajó dos veces para encontrarse con el supuesto vendedor.

Fue el 29 de septiembre cuando el sujeto concurrió a la 1 comisaría de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, solicitando ayuda. Ahí contó que estaba a punto de juntarse con una persona, la cual suponía él que tenía su vehículo robado.

Ese mismo día, se juntó con el vendedor. Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), bajó para fiscalizarlo, percatándose de que efectivamente se trataba de su auto con una patente adulterada.

Los hechos

Fue el 7 de septiembre cuando compartió con unos amigos para ver un partido de fútbol en Peñalolén.

"Eran las 8 de la noche. Vimos el partido y cuando terminó, volví a la calle donde estaba estacionado, pero no estaba", dice el ingeniero de profesión en conversación con LUN.

Decidió llamar a Carabineros, y pese a que le entregaron el parte, días después la Fiscalía le señaló que la causa se había desestimado por falta de pruebas. "Ahí me di cuenta que por la vía tradicional no lo iba a recuperar", dice.

Auto a la venta

Intentaron por todos los medios. Buscaron si el tag arrojaba alguna pista y nada. Así fue como se concentraron en las páginas de compra y venta de autos.

El 23 de septiembre, su esposa encontró un auto que lo estaban vendiendo a más de 7 millones de pesos. Correspondía a las mismas características de su auto.

Entre las claves, estaba una abolladura en cierto lugar y un rayado. El kilometraje también coincidía, además de una calcomanía de lugar donde la compró originalmente. "Por todos esos detalles sabía que era mi auto", relata.

Contactaron al vendedor

Tanto Carabineros como la PDI, no podían hacer nada si no tenían una orden de la Fiscalía, la cual, según la víctima del robo, estaba cerrada cuando quiso hacer algo al respecto.

En tanto, decidió contactar al vendedor. Aunque quedaron de juntarse el pasado 3 de octubre, el vendedor no respondió más. La publicación desapareció y al otro día, apareció otra similar.

Comprando un chip y creándose un WhatsApp falso, concertaron finalmente la cita. Con la ayuda de Carabineros, lograron dar con el delincuente en aquel encuentro. Con la patente adulterada, confirmaron que se trataba del auto robado.

"Si no me hubiera movido, no recupero nada"

Pese a las intenciones de Carabineros de ayudar, la víctima cuenta que "da un poco de lata porque uno se siente solo en estas situaciones".

Asimismo, agrega que "los Carabineros tienen la intención de apoyar, pero están atados de manos a lo que dice la fiscalía. Si yo no me hubiera movido por mi cuenta, no recupero nada", finaliza.