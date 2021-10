Madre de joven asesinado en Lo Espejo cuenta su testimonio: "Estaba buscando trabajo, aquí mucha gente lo quería"

En el primer capítulo del espacio "Exige el Chile que Sueñas" de Meganoticias, se abordó uno de los principales desafíos que la ciudadanía busca que se solucione: la delincuencia, tema que ha generado manifestaciones tanto en redes sociales como en las calles debido a la preocupación que viven miles de familias.

A falta de menos de dos meses para las Elecciones Presidenciales, las víctimas de algunos de los casos policiales más impactantes del último tiempo han manifestado su postura frente a este complejo tema.

El primer testimonio fue entregado por Raúl Moya, padre de Tamara Moya, niña de 5 años asesinada por un grupo de delincuentes en la comuna de Huechuraba, tras una violenta encerrona ocurrida la noche del pasado domingo 1 de marzo.

El relato de Cristina

Al igual que Raúl, Cristina Carrasco accedió a contar lo sucedido con su hijo, Sebastián Maturana (18), joven asesinado el 18 de septiembre en el Gimnasio Municipal de la comuna de Lo Espejo.

Fueron cuatro disparos quemarropa que terminaron con su vida y lo que mantiene indignada a la familia es que aún no hay sospechas sobre el paradero de los autores del brutal crimen. Además, descartó un posible ajuste de cuentas.

"Mi hijo estudiaba en el Duoc de San Joaquín, estaba buscando trabajo, era un niño que aquí mucha gente lo quería, era muy respetuoso con los vecinos", comentó la mujer.

"Miran mal a esta comuna"

Cristina asegura que la violencia y las armas se están apoderando de su comuna y que la batalla contra la delincuencia se está perdiendo: "Uno escucha y ve niños que a muy corta edad están en ese ambiente, niños que ya andan con armas, que se drogan y por eso mismo miran mal a esta comuna, porque sí hay mucha delincuencia, pero también personas honradas".

De acuerdo a lo anterior, la mujer manifestó sentirse abandonada por las autoridades, que a su juicio no llegan a ciertas comunas: "Ellos hablan en la televisión que vamos a ayudar, que vamos a cambiar los barrios, y no es así, para mí no es así y nunca lo he visto así".

Por último, Cristina se dio el tiempo para hacer un llamado a los candidatos presidenciales y expresó que "yo le exijo al próximo Presidente que en su agenda lo primordial sea el porte de armas. Anda mucha arma suelta y ya los niños desde los diez años hacia arriba andan con ellas".