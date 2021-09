"Mis hijos me levantaban": migrante venezolana relata dura travesía a Chile hasta ser trasladada a Viña del Mar

Un gran número de extranjeros se ha trasladado hasta algunos puntos del norte de nuestro país buscando nuevas oportunidades junto a sus familias. Es por esta razón, que las autoridades han debido establecer ciertas medidas para ayudar a estas personas, que además se han instalado en espacios públicos.

Desde el terminal de Iquique, una mujer de nacionalidad venezolana explicó cómo fue su largo trayecto hacia territorio nacional y en paralelo afirmó que en las próximas horas viajará hasta Viña del Mar, ciudad donde espera comenzar una nueva vida junto a sus hijos.

"No nos sentíamos bien durmiendo en la calle, pero nos tocó"

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer, que en los últimos días tuvo cierta incertidumbre por su situación, señaló que "no nos sentíamos bien durmiendo en la calle, pero nos tocó. Esta es la realidad que vivimos nosotros los venezolanos por la situación migratoria que tenemos".

"Lo que se ganaba allá (en Venezuela) no servía para educación para nuestros hijos, para comer, para nada... Lamentablemente nos estábamos muriendo de hambre", recalcó.

De acuerdo a lo anterior, indicó que "mi destino final es Viña del Mar. Allí me están esperando mis familiares, mi prima con sus hijitos y su esposo. Gracias a Dios porque nos prestó ese apoyo".

El extenso viaje hacia Chile

La mujer se dio el tiempo de agradecer el apoyo de los ciudadanos chilenos tras su llegada, puesto que en su paso por Bolivia incluso sufrió algunos robos.

"En lo que iba pasando en la trocha (camino) de Bolivia hacia Colchane de verdad mis fuerzas se me acabaron. Mis hijos me levantaban. Me rompe el alma, pero hay que seguir adelante, vamos con buen corazón a trabajar y a seguir adelante para darle educación a mis hijos", manifestó.

Respecto a su periplo hacia la quinta región, sostuvo que "el pasaje lo habíamos comprado hace tres días, con anticipación"

"Nunca habíamos dormido en la calle"

En medio de la entrevista, la mujer no pudo evitar reiterar los momentos que vivió mientras esperaba una solución tras su llegada a Chile y expresó que "nunca jamás hemos dormido en la calle, es primera vez que nos tocó, pero nunca habíamos dormido en la calle".

"Dejé todo, lo único que me traje fue unas ropitas, pero lo demás se quedó allá. Mi hija se quedó en Perú con mis nietos", sentenció.

