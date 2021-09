"¿Qué voy a hacer yo en Venezuela?": migrante descarta ser repatriada y espera reunirse con su pareja en Santiago

Una gran cantidad de extranjeros ha llegado hasta algunos puntos del norte del país en busca de mejores condiciones de vida. Es por esto que se han tenido que tomar ciertas medidas para poder ayudar a las familias que se han instalado, incluso, en espacios públicos.

Una migrante de nacionalidad venezolana conversó con el matinal Mucho Gusto y explicó que su pareja que la acompañaba consiguió un pasaje para poder ser trasladada de Iquique hasta Santiago. Sin embargo, ella tuvo que quedarse a la espera de una solución, puesto que hasta ese momento no tenía quién la recibiera.

"¿Qué voy a hacer yo en Venezuela?

Consultada por el plan de repatriación anunciada por el gobierno venezolano, la mujer comentó en una primera instancia que "yo salí de mi país para ayudar a mi mamá, a mi hermanita y a mis otros hermanos. ¿Qué voy a hacer yo en Venezuela? Si en Venezuela el salario mínimo alcanza para un kilo de arroz".

Además, relató la situación que vivió con un familiar en Chile: "Extraño a mi familia, ahora como él se va... Mi primo tiene cuatro años de estar aquí y cuando se vino de Venezuela teníamos tres años que no nos mirábamos.", expresó.

En esta línea, indicó que "hace tiempo que no nos vemos. Él me apoya, me prestó ayuda y todo eso, pero es difícil porque yo vengo con él desde Perú".

"Ya lo habíamos hablado, pero no es fácil. Él agarró por su camino y yo por el mío", agregó entre lágrimas.

Traslados de Iquique a Santiago

Esta semana habrá un total de tres buses que saldrán desde Iquique a Santiago con ciudadanos extranjeros, quienes al mismo tiempo deben tener en cuenta algunos requisitos, como por ejemplo, cumplir con la debida autodenuncia en Carabineros por haber ingresado ilegalmente a Colchane y la presentación de un test PCR negativo.

En el marco de este proceso, el lunes pasado partió el primer bus con migrantes para ser reubicados en la Región Metropolitana. Fueron poco más de 30 personas las que abordaron en esa oportunidad.

Además, durante la noche del martes fueron trasladadas 60 personas desde el paseo Bellavista hasta un albergue y en las próximas horas también serían derivadas hasta la Región Metropolitana donde están sus familiares.

