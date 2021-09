Diputado Soto: "Puede producirse una corrida gigantesca de parlamentarios de Chile Vamos a aprobar este cuarto retiro"

¿Qué pasó?

En el marco de la votación del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que se realizará este martes, el diputado Leonardo Soto (PS), planteó que los diputados oficialistas no tienen obligación de rechazar la iniciativa luego que autoridades de Gobierno reconocieran que hicieron uso del primer 10%.

En Mega Plus, el parlamentario además criticó al candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien no quiso revelar si sacó o no su 10%.

¿Qué dijo Soto?

"Yo creo que puede producirse una corrida gigantesca de parlamentarios de Chile Vamos a aprobar este cuarto retiro. Muchos de los que se declaraban en estado de reflexión, yo creo que a la luz de todos los acontecimientos, particularmente de los últimos días, no tienen ninguna razón para obedecer las órdenes que les envía el ministro de Hacienda, el señor Cerda, de que rechacen este proyecto de ley o las que les envía el Gobierno, cuando ya se sabe que incluso, probablemente el propio candidato Sebastián Sichel también había hecho uso del derecho a retiro en el primer retiro", planteó Soto.

En esa línea, sostuvo que "no tienen por qué hacerle caso a autoridades que les piden que tengan una conducta que ellos mismos no tuvieron en privado. Hay una contradicción insalvable entre los dichos de los ministros que enarbolan esta campaña de bloqueo al cuarto retiro con sus conductas privadas que por cierto los inhabilita, le quitan toda autoridad moral y política para seguir exigiendo a sus parlamentarios algo que ellos no hacen".

Incluso dijo que "que el actual ministro de Hacienda, el señor Cerda, haya reconocido su retiro de fondos cuando era director de Codelco y que lo haya mantenido oculto, en privado, revela varias cosas. Primero, que para él, a pesar de lo que hoy dice al encabezar esta campaña en contra del cuarto retiro, no era obstáculo para retirar el hecho de que tuviera una alta renta, los directores de Codelco, por asistir algunas sesiones durante el mes ganan cerca de $5 millones y no tienen una dedicación exclusiva, es decir, pueden mantener otros trabajos, entonces, para el ministro Cerda en el pasado tenía recursos suficientes y le pareció que era natural hacer uso de este derecho a retiro".

"Segundo, él retiró sin pagar un peso de impuestos, a pesar de que probablemente tenía altas rentas y probablemente estaba clasificado en los primeros tramos del impuesto de segunda o primera categoría, por el derecho a retiro de sus fondos previsionales no pagó ni un peso, sin embargo, nadie entiende por qué hoy dice que es una mala política este cuarto retiro cuando a él le pareció muy bueno. Esa falta de una conducta acorde a lo que dice y hace es vital para entender que ya no puede tener ningún control y dar órdenes a sus parlamentarios, que lo sigan en una conducta que él mismo no realizó",

Críticas contra Sichel

Por otra parte, el diputado también disparó contra Sichel, luego que no quisiera responder si retiró o no el primer 10%.

"Me parece inaceptable, porque no se trata de actos privados, porque ellos no son personas comunes y corrientes, ellos aspiran a dirigir el país y, por lo tanto, debieron representar los más altos ideales, ser un modelo o un referente para la sociedad y cuando tienen una conducta en privado que contradice completamente lo que dicen en público, los candidatos presidenciales como Sichel pierden una cualidad que es esencial en cualquier servidor público, que es la honestidad, la sinceridad y esta es una cuestión que es de carácter político, no privado", expuso Soto.

Asimismo, agregó que "cuando él se niega a reconocer si retiró o no, yo creo que él oculta, sin duda, una información que es esencial para los chilenos para poder tomar su decisión de voto".

"Distinto es el caso que a él se le preguntara qué hizo con ese dinero porque ahí yo creo que entraríamos en una órbita privada porque el manejo de un recurso propio es cuestión de cada uno, pero me parece que el derecho de hacer uso o no de este retiro, sobre todo en un debate público, donde hay cerca de siete millones de chilenos que tienen la legítima expectativa de tener derecho a este cuarto retiro, por todas las razones de la pandemia, por la crisis que hoy existe y por la falta y baja de ingresos que hay en la sociedad, yo creo que es un asunto político de primer orden fundamental que tiene que ver con la honestidad de un gobernante que Sichel parece que no tiene", expresó.

"Chile no merece tener al mando de la sociedad a una persona que no habla con sinceridad, que oculta antecedentes relevantes en un debate que hoy va a ser prácticamente todo el día", concluyó.

Los que admitieron haber retirado el 10%

Además del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se sumó a la lista la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quienes también admitieron haber realizado el primer retiro pese al rechazo del Gobierno.

En tanto, el candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, no quiso responder si es que había hecho uso del retiro del 10%, señalando que "no voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema, mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que, al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa".

“No vamos a caer en el volador de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile", añadió.

