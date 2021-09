Convención Constitucional reporta a segundo miembro con coronavirus

La Convención Constitucional, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que un segundo miembro de la misma está contagiado con coronavirus.

Ayer viernes se conoció que el primer constituyente afectado por esta situación fue César Valenzuela, exdirigente "pingüino", quien a través de su cuenta de Twitter confirmó que "ayer (jueves) en la tarde me hice un test antígeno y resultó positivo. Esta información se confirmó con un PCR".

Ayer en la tarde me hice un test antígeno y resultó positivo. Esta información se confirmó con un PCR. Ya informé a la autoridad sanitaria de tod@s mis contactos estrechos. Me encuentro bien. Lamento mucho esta situación y agradezco a tod@s por su cariño.

La constituyente afectada es Rosa Catrileo Arias, quien lo confirmó en redes sociales.

Anoche me confirmaron resultado positivo para Covid informé de inmediato a CC y Seremi S.

El jueves por prevención NO asistí en forma presencial al pleno.

Me encuentro bien cumpliendo el aislamiento sanitario y médico junto a mi familia en Stgo

Gracias por las muestras de cariño.