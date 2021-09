Autoridades estudian posibles cambios al plan Paso a Paso tras próximo fin del estado de excepción

¿Qué pasó?

Uno de los temas que se ha tomado el debate público y que debe ser discutido en las próximas semanas en el Congreso es el fin del estado de excepción constitucional, que rige hasta el 30 de septiembre, y los posibles cambios en el plan Paso a Paso.

Sobre este tema, el Presidente Sebastián Piñera afirmó este sábado, tras el Te Deum Ecuménico, que "esperamos que las condiciones nos permitan levantar el Estado de excepción, pero eso no significa que debamos levantar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos".

El Mandatario añadió que "la pandemia va a seguir entre nosotros y tenemos que seguir cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás. Por esas razones esperamos poder levantar pronto el estado de emergencia".

A su vez, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, señaló que "espero que no se mantenga, es algo que conversamos con el Presidente de la República, y que podamos ir abordando los temas sanitarios desde las medidas sanitarias específicas y que, además, no dejemos de entender que tenemos que cuidarnos. Estas fechas son complejas".

¿Qué implica el fin del estado de excepción?

El término del estado de excepción constitucional implica el fin del toque de queda y también imposibilita la opción de imponer cuarentenas en comunas o regiones completas y cordones sanitarios.

Al respecto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó que "sin estado de excepción no se pueden poner cuarentenas comunales, solo se pueden poner cuarentenas individuales y a las personas que sean contactos estrechos; no se puede poner toque de queda ni se pueden poner cordones sanitarios, es decir, el impedimento de que personas puedan salir de una región hacia otra".

La autoridad detalló que "se está trabajando en el escenario de que no se vaya a extender el estado de excepción en un Paso a Paso que es distinto, donde el control está más bien puesto en los aforos y en seguir la vacunación".

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, apuntó que sin estado de excepción "no se puede mantener el toque de queda, no se pueden mantener algunos aspectos que a nosotros nos interesan, pero si las cifras se mantienen adecuadas, yo creo que no va a ser necesario. Las cuarentenas, por el momento, creo que no están siendo efectivas en el resto del mundo".

