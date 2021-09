Padre de uno de los jóvenes desaparecidos en Cobquecura: "Nos mantiene la esperanza de que mi hijo esté en paz"

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Diego, Jorge e Ismael, los tres jóvenes desaparecidos en Cobquecura, en la región del Ñuble, en una operación en la que se han unido más de 250 voluntarios, desde la Armada, Carabineros, Bomberos y civiles.

En Meganoticias Alerta conversamos con Juan Carlos Botti, padre de Ismael, quien agradeció las labores de búsqueda y el apoyo que han recibido de los habitantes de la localidad.

Además, expresó el dolor que sienten como familia ante esta tragedia.

"Agradecimiento por todo lo que hacen"

"No tengo palabras, más que agradecimiento por todo lo que se está haciendo por nuestros hijos. Nos mantiene en pie la esperanza de poder encontrarlos a la brevedad", manifestó en una primera instancia.

También agradeció a la comunidad de Cobquecura y las localidades cercanas "que han sido muy gentiles y bondadosos. Nos han acompañado con su oración".

"Estamos muy acompañados, con la paz que nos entrega Dios, a la espera de que puedan aparecer nuestros hijos", añadió.

"Es una pena que nos parte el alma"

Sobre qué explicación tiene para comprender lo que sucedió, expreso tener "estaré toda la vida para buscarla (la respuesta), por tratar de entender lo que ocurrió. Me he hecho ese tipo de preguntas, no he podido dar con respuestas lógicas a esto que pasó... Tenía que pasar, y entiendo que es parte del destino de mi hijo, en particular".

"Es una pena que nos parte el alma. Estamos estresados y no tengo explicación para lo que ocurrió", agregó.

Igualmente manifestó que "nos mantiene la esperanza de que mi hijo esté en paz, y de que lo podamos encontrar para poder cerrar este capítulo amargo en nuestra vida. Y tendré tiempo para pensar por qué, para qué, cómo, etc.".

Sobre qué estimaciones tienen para lo que podría ocurrir en los próximos días, sostuvo que él y el equipo de búsqueda "pensamos que debieran ya aparecer en la costa, hacia el norte. Las corrientes son muy fuertes".

