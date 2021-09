¿Qué pasó?

Durante la pandemia varios ciudadanos se apoyaron en los bonos del Gobierno y en los retiros de fondos previsionales para sortear la difícil situación económica que dejó el coronavirus.

Hoy se discute un cuarto retiro desde las AFP, pero sus posibles consecuencias en la economía del país han hecho que varios parlamentarios pongan en duda o hayan retirado derechamente su apoyo a la iniciativa.

La próxima semana el proyecto se votará en particular en la Cámara de Diputadas o Diputados, pero el proceso se vería truncado en el Senado, cámara en la que no alcanzaría los votos necesarios para convertirse en ley.

¿Peligra el cuarto retiro?

En el Senado el panorama no es para nada tranquilizador y así lo reconoce uno de los propios impulsores de los retiros, el senador Pedro Araya, quien además preside la Comisión de Constitución de dicha corporación.

"Sabemos que el escenario está bastante complejo, ya que varios senadores han anticipado que van a rechazar esta iniciativa. Espero que en la Comisión de Constitución podamos entregar una serie de argumento a fin de revertir esas posiciones y conseguir los votos que sean necesarios para aprobar esta ley", dijo Araya.

En el oficialismo están los principales opositores a este nuevo retiro, dentro de los que se encuentra el senador José Miguel Durana de la UDI.

"Siempre he votado a favor de las personas y no dudé un instante en los tres retiros anteriores porque efectivamente las ayudas sociales no estaban llegando a un sector importante de la clase media. La situación económica ha cambiado", explica Durana, quien además critica el uso político de la medida.

Para que el proyecto se transforme en ley necesita de 26 votos favorables en el Senado, algo que por ahora se ve bastante difícil.

Las consecuencias del cuarto retiro

Dentro de los principales planteamientos del Gobierno y expertos está el hecho de que la gran circulación de dinero debido a un eventual cuarto retiro más los bonos estatales podrán generar un estrés en la economía y elevar la inflación, por ende "aumentar" el costo de la vida en el país.

Por otro lado, muchos plantean que esta nueva extracción no es necesaria debido a la recuperación de empleos y además de que no beneficiaría a quienes más lo necesitan, ya que estos no tienen actualmente fondos para retirar.

A pesar de esto, han surgido ideas para viabilizar la iniciativa como el cobro de impuestos planteado por el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric. Por otra parte, el senador Manuel José Ossandón (RN), ha alertado sobre una posible "explosión social" en caso de no prosperar el cuarto retiro.

