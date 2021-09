Desconocido intentó agredir a joven de 16 años sin saber que su "víctima" era campeón de jiu-jitsu

Un joven que era víctima de una agresión en una plaza, sorprendió con sus habilidades en artes marciales y logró defenderse de su atacante de manera sorprendente.

Todo ocurrió en la localidad de Teesside, en Inglaterra, cuando el estudiante Alex Williams, que permanecía sentado junto a un amigo en una banca, de pronto fue abordado por un desconocido para golpearlo.

De acuerdo a un video que da registro del hecho y que se viralizó en redes sociales, la víctima responde a los ataques, levantándose de su asiento y arrojando al suelo a su agresor fuertemente.

El sujeto arremete otra vez, pero Williams se defiende buscando esquivar sus golpes y reducirlo lanzándolo nuevamente al suelo, mientras algunas personas observan la escena.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8