"¿Usted es mi hermano?": Policía localiza a su familiar desaparecido desde hace 20 años rastreando una llamada

“Diosito, gracias porque me lo trajo”, dice en medio del llanto Flor Alba Caballero, la mamá de Fabio Rincón, mientras lo abraza después de no haberse visto en los últimos 20 años.

Fabio estaba en el Ejército de Colombia y un día salió de su casa en Bucaramanga con destino a Bogotá, para una junta médica. Nunca regresó. Sufrió los rigores de la guerra y se convirtió en una víctima de un campo minado; su condición lo empujó a las calles y a las drogas.

Pasaron 20 años para que decidiera llamar a su familia y fue entonces cuando su hermano menor, Ángel Rincón, utilizó toda su experiencia como funcionario policial para localizarlo.

Una llamada de auxilio

De acuerdo con lo que precisa El Tiempo, durante dos décadas Fabio no se había comunicado con su familia, pero una llamada que hizo para pedir ayuda económica coincidió con la visita de Ángel a Bogotá.

Ángel tenía 11 años cuando su hermano desapareció. Al trasladarse a la capital colombiana para hacer un entrenamiento antiextorsión, fue al barrio La Favorita, uno de los más peligrosos de la ciudad.

Vestido de civil acudió a una dirección en la que le indicaron y lo encontró junto a una carretilla con la que Fabio trabaja recopilando material reciclable, contó a RCN.

"¿Usted es mi hermano?", le preguntó incrédulo, a lo que el policía emocionado le respondió: "Sí, su hermanito".

Al hallarlo lo llevó a un hotel, una barbería y un restaurante y luego viajaron a Bucaramanga para el reencuentro de la familia.

"Yo me destruí, lo sabía cuando me miraba al espejo. Ahora siento alegría, pero siento pena de que mi familia me vea así, con barba, viejo, sucio", admitió Fabio.

