Acude a su médico debido a un abundante periodo menstrual y descubre que tiene cáncer

Katherine Hawkes, una estudiante universitaria de 22 años del Reino Unido, pensó que el estrés de estar en una nueva universidad era lo que le causaba un periodo menstrual sumamente abundante. Jamás pensó que su vida cambiaría en un sólo segundo cuando el doctor le informó que tenía cáncer.

La joven estaba convencida de que la irregularidad se debía a que su cuerpo se estaba adaptando a un nuevo entorno, lejos de sus padres y de su casa en Norfolk. Era el año 2018, cuando cursaba su primer año de una licenciatura en psicología. Entonces, Hawkes se vio en la obligación de utilizar un tampón como si fuera una toalla sanitaria, reseña el Daily Mail.

Pero Katherine tenía también síntomas de agotamiento y en una ocasión se desmayó. Fue ese episodio lo que la llevó a dejar a un lado la vergüenza y pidió una cita con su médico de cabecera. “Tener un período abundante parecía tan trivial”, dijo al tabloide británico.

Esa decisión le salvó la vida, pues el doctor detectó cáncer en la sangre. Tan solo varias horas después de su cita, Hawkes estaba internada en un hospital, donde recibió tratamiento.

La pesadez que sentía Hawkes durante su periodo se trataba de un síntoma de leucemia promielocítica aguda, un tipo de cáncer de sangre que ocurre cuando la médula ósea (la fuente de todas las células sanguíneas) sobreproduce glóbulos blancos inmaduros. Según su doctor, de no agendar la cita cuando lo hizo, habría muerto con certeza en una semana.

Su médico realizó un examen de sangre por precaución y le dijo a Katherine que el resultado llegaría en cuestión de días. No obstante, a las 6 de la tarde de ese mismo día la llamó para advertirle que debía ir al hospital urgentemente porque estaba muy anémica.

Otro doctor se encargó de llevar a Katherine a una habitación para explicarle la situación: “Existe una alta probabilidad de que tengas leucemia. Es tan agresivo que necesitamos comenzar el tratamiento esta noche”.

Acute promyelocytic leukaemia is a rare type of leukaemia but needs very quick identification. The cells are quite distinctive and the disease is caused by a specific change in chromosomes. When APL is suspected treatment is started immediately. #BloodCancerAwarenessMonth pic.twitter.com/uB8K8mlYJ3