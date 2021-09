Joven viajó junto a su novio y ahora está desaparecida: su pareja volvió a casa sin ella y contrató a un abogado

Desesperada está la familia de Gabrielle "Gabby" Petito, joven de 22 años que emprendió un viaje junto a su prometido Brian Laundrie el pasado 2 de julio, pero que jamás volvió a su hogar en Florida, Estados Unidos.

La mujer se contactó por última vez con sus cercanos a finales de agosto, cuando se encontraba en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming. Fue el 25 de ese mes cuando su madre habló con ella, sin saber que perdería la comunicación hasta el día de hoy.

El viaje había comenzado por la carretera rumbo a Oregon, mientras ambos compartían registros en Instagram y YouTube. En este contexto, la última aparición de Gabby fue el 24 de agosto, en un hotel donde compartía con su pareja en Salt Lake City, Utah, informa People.

Pareja de la joven sí volvió a su casa

En cuanto a Brian, él sí volvió a su domicilio en Horth Port, Florida, y contrató a un abogado, aunque se negó a cooperar con las autoridades en la búsqueda de la joven, comentó su familia a Daily Mail.

El hombre regresó a su vivienda, específicamente, en una van. Enseguida, la madre de "Gabby" la reportó como desaparecida al no saber acerca de su paradero.

Joseph Petito, el padre de la mujer, señaló sentir impotencia por la dramática situación y señaló que "es como ahogarte con las manos atadas".

En el marco de la investigación, los padres de la joven han pedido ayuda para encontrarla. Asimismo, se revelaron detalles acerca del aspecto de la mujer, quien mide 1.67 centímetros y pesa casi 50 kilos. Además, tiene varios tatuajes, uno de ellos en el antebrazo, el cual dice la frase "let it be".