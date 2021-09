Niña de 4 años contagiada de coronavirus falleció mientras dormía en su habitación

Un dramático hecho mantiene conmocionada a la comunidad de Galveston, en Estados Unidos, luego de la muerte de una niña de tan solo cuatro años llamada Kali Cook a causa del coronavirus.

En esta oportunidad, no solo sorprendió el deceso de la pequeña por su corta edad, sino también por las circunstancias en las que se produjo.

La muerte de Kali se generó luego que comenzara a evidenciar algunos síntomas asociados al Covid-19, en un caso que fue catalogado como inusual, ya que se convirtió en la víctima más joven a causa de este virus en el condado de Gavescon, informa Metro.

Cabe señalar que en el periodo en que la pequeña estaba enferma, su familia permanecía en cuarentena debido al coronavirus, aunque todavía no se sabe cuántos de ellos fueron positivos y diagnosticados.

En este contexto, Kali murió la semana pasada mientras dormía, tras presentar fiebre durante horas de la noche, según comentó su madre, quien además indicó que su hija no tenía problemas de salud crónicos, pero que solía enfermarse más que sus hermanos.

En una primera instancia, la niña no había dado positivo al virus, pero se confirmó que lo portaba cuando fue sometida a exámenes por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Galveston.

Sadly today, we confirm Galveston County’s first COVID-19 related death in a child.



Please see the statement below. pic.twitter.com/ddGFXQ3n89