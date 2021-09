Cuarto retiro: Gabriel Boric insiste en que posible nueva extracción pague impuestos

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), se refirió este lunes a las indicaciones que introducirían al proyecto de cuarto retiro de fondos, especialmente aquella que dice relación con incluir impuestos a las rentas más altas en la extracción de fondos.

¿Qué dijo Boric?

"Lo que nosotros hemos señalado y a lo que nos hemos comprometido como Apruebo Dignidad es a viabilizar el cuarto retiro y hacer todos los esfuerzos para que sea una política pública que no sea regresiva", señaló Boric.

En esta línea, sostuvo que "en Chile hay condiciones estructurales de desigualdad que las buenas políticas públicas tienen que evitar profundizar y, por lo tanto, estamos discutiendo en conjunto con todos los partidos de Apruebo Dignidad cuáles son las mejores herramientas para eso".

"Acá hay que hacerse responsables, porque no sirve, desde mi punto de vista, andar retoneando a los diferentes parlamentarios ante las necesidades de la gente", expresó.

En paralelo, manifestó que "cuando yo recorro Chile, me encuentro en todos los lugares con chilenos y chilenas que necesitan un mayor empuje para poder salir adelante y eso es producto de que este Gobierno de Sebastián Piñera llegó tarde y mal con las ayudas, y por lo tanto tenemos que buscar compatibilizar las ayudas sociales con políticas públicas que no sean regresivas".

"Seamos serios"

Asimismo se refirió a ciertas versiones emanadas desde el Partido Comunista, en donde no estarían completamente alineados con la inclusión de impuestos.

"Estamos trabajando fraternamente con todos los partidos de Apruebo Dignidad para tener una postura común respecto a las indicaciones, más allá de la coyuntura específica del cuarto retiro, me gustaría decir algo con perspectiva más de largo plazo", señaló.

En esta línea, sostuvo que "hablar de impuestos en Chile y hablar en particular, impuestos progresivos, no puede ser considerado letra chica, si nosotros queremos financiar derechos sociales universales, tenemos que ser capaces en general en las políticas públicas de hablar de impuestos progresivos, porque es una de las formas en las cuales se redistribuye de manera más justa la riqueza".

"Hago un llamado a que en esto seamos serios y no utilicemos eslogan que finalmente terminan deformando ideológicamente el sentido de un proyecto político", expresó.

Finalmente, agregó que "lo he conversado con la bancada y no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a un buen acuerdo en conjunto con todos los partidos de Apruebo Dignidad".

Insistencia en caso de rechazo

Ante un virtual escenario en que dicha indicación no sea aprobada, Boric señaló que intentarán reponerlas en otras etapas del trámite legislativo.

"Vamos a insistir en todas las instancias, ya sea en la Cámara de Diputados como el Senado para realizar una política pública que por un lado ayude a las personas y por otro no sea regresiva y contenga los eventuales efectos negativos", expresó.

