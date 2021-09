Bebé de un año muere luego que su madre la dejara encerrada en un auto porque olvidó llevarla al jardín

Una bebé, de tan solo 1 año de edad, murió luego de que su madre olvidó llevarla al jardín infantil y la dejó encerrada dentro de su vehículo bajo el sol cuando regresaba a su casa en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo al sheriff del condado de Harris, el jueves 9 de septiembre de 2021, la madre llevó a sus otros dos hijos, de 5 y 3 años, a la guardería, pero ese día decidió dejar a la bebé más tarde, informó People en Español.

@HCSOTexas units are at a scene at the 8000 blk of Fisher Glen Ln, near Beechnut & Synott. Preliminary info: one-year-old female toddler has been confirmed deceased after being left in a vehicle, possibly for several hours. Investigators and PIO are enroute. #HouNews pic.twitter.com/7kkAj5FWnr