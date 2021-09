"Simplemente no sé qué más puedo hacer": padre afgano vende a su hija por 500 dólares para salvar a su familia

Un padre de familia de Afganistán dijo que está dispuesto a vender a su hija de 4 años de edad para poder salvar del hambre al resto de su familia, constituida por otras seis personas. También alega que lo hace para darle a la pequeña la oportunidad de tener una vida mejor.

Mir Nazir, un ex policía de la ciudad de Ghazni, admitió que ya se encuentra negociando la venta de su hija menor por tan solo 580 dólares, mientras el resto de su familia lucha por sobrevivir luego de que la economía de la nación colapsara tras la llegada de los talibanes al poder, escribió el New York Post.

“Preferiría morir antes que quedarme reducido a vender a mi hija” dijo el hombre, de 38 años. “Pero mi propia muerte no salvaría a nadie de mi familia. ¿Quién alimentará a mis otros hijos? No se trata de elección. Se trata de desesperación”, aseguró en una entrevista con el diario británico The Times.

So fast is the rush to sell and flee amid Afghanistan's diminishing economy that Jada-e Maiwand, a bazaar, has spilt from its usual confines onto the banks of Kabul's River



This is where @A_Loyd_Times found a father trying to sell his 4-year-old daughterhttps://t.co/xdjjuhKNzW