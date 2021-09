Rodrigo Rojas Vade entregó su testimonio ante la PDI: Abogado confirma que "fue una declaración muy completa"

¿Qué pasó?

Este jueves el convencional Rodrigo Rojas Vade declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI), en medio de la polémica que surgió luego de que reconociera que no padece cáncer como lo había señalado en reiteradas ocasiones, enfermedad por la cual se había transformado en uno de los símbolos de las protestas en el marco del estallido social.

En razón de lo anterior, el constituyente enfrenta una denuncia por perjurio debido a las deudas por salud informada en su declaración de patrimonio, además de una acusación que dice relación con desórdenes públicos.

Declaración de Rojas Vade

Cerca de las 14:00 horas el convencional llegó hasta el cuartel de la PDI, ubicado en general Borgoño, en la comuna de Independencia. Finalmente, se retiró del recinto pasadas las 17:30 horas.

"Se trata de una declaración bastante larga, en donde se tocaron todos los temas, tanto del perjurio como las circunstancias de su llegada a la convención, su historia personal, las actividades solidarias con las cuales fue apoyado, los diagnósticos, las hospitalizaciones, los costos", indicó su abogado, Tomás Ramírez.

"Fue una declaración muy completa y por lo tanto bastante larga. Se entregaron los antecedentes que nos solicitaron para acreditar la existencia de síntomas, diagnósticos y hospitalizaciones", agregó.

Además, afirmó que Rojas Vade se encontraba "Tranquilo, dentro de todo. Preocupado por la situación en la que se encuentra, y con el ánimo de aportar los antecedentes que permitan a todas las personas que lo han pasado mal con esta situación, que puedan tener todos los antecedentes que sean necesarios para su tranquilidad, en torno de que las hospitalizaciones son reales, existen diagnósticos".

Lo que viene

El abogado explicó que tras este procedimiento "la Policía de Investigaciones debe realizar más diligencias, y una vez que las realice probablemente envíe la orden de investigar de vuelta a la Fiscalía, y la Fiscalía tomará la decisión que corresponde".

"Lo que vamos a hacer ahora es que con toda la información tendremos que contactar a distintos especialistas para determinar el origen de sus síntomas, de tal manera de que él y todas las personas puedan saber si son estos los diagnósticos correctos, son complementarios, etcétera", detalló.

Además, recalcó que: "Este es un problema técnico y jurídico porque en relación con los hechos que se han descrito, a propósito del perjurio, no hay diferencia con lo que señala Rodrigo (los montos) con lo que señala la declaración".

"Es efectivo que lo que se dice en la declaración de intereses no es cierto por cuanto su diagnóstico nunca fue cáncer y su tratamiento nunca fue quimioterapia", precisó.

Estado de salud

Respecto al verdadero estado de salud de Rojas Vade, Ramírez sostuvo que: "Él tiene un historial de ocho años, según los documentos que pudimos obtener de la Clínica Alemana y Clínica Bupa, en donde parte con una enfermedad que es ignominiosa, pero que tiene tratamiento y que luego se engarza con una serie de hospitalizaciones con síntomas que son compatibles con la anterior".

"Luego de eso hay una serie de diagnósticos, en donde se va intentando determinar qué es lo que exactamente tiene, y finalmente los últimos diagnósticos, respecto a los cuales no me puedo referir respecto a su certeza, no soy médico, son básicamente púrpura y la enfermedad de Behcet", agregó el abogado que el miércoles también contó que su representado sufría de sífilis.

Tras esto, señaló que "tendrá que ser un equipo médico interdisciplinario el que observe hoy día con todos los antecedentes cuál es el origen de esos síntomas, eso es muy importante, porque en la medida en que no se entregó en su minuto la información completa, puede que haya un cambio, puede que haya un cambio radical o que se mantenga".

