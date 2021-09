¿Qué son la sífilis, la trombocitopenia inmunitaria y la enfermedad de Behcet? El diagnóstico de Rojas Vade

Luego de que el constituyente Rodrigo Rojas Vade mintiera sobre su diagnóstico del cáncer, hubo muchas especulaciones sobre cuál era la enfermedad que lo afectaba.

Desmintiendo cualquier rumor, fue su abogado, Tomás Ramírez, quien aseguró que su diagnóstico es sífilis, enfermedad de Behcet y la Púrpura Trombocitopénica Idiopática.

También posee otros síndromes, tales como el síndrome disentérico, síndrome emético, reacción adversa a medicamentos, síndrome vertiginoso, entre otros.

Sífilis

En un comunicado, Rojas Vade aseguró que una de las enfermedad que sufría tenía un "estigma social", llegando a especularse que sería VIH o Sida. No obstante, el abogado ratificó que se trataría de sífilis.

Según MedlinePlus, es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria, la cual infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y puede afectar a hombres y mujeres.

Por lo general, se adquiere por mantener relaciones sexuales con una persona que la tiene. Asimismo, también puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo.

La etapa temprana causa una llaga única, pequeña e indolora. Si no se trata, causa erupciones cutáneas que no pican, dándose frecuentemente en manos y pies. La enfermedad puede permanecer durante años y no notarlo. De la misma forma, puede aparecer y desaparecer continuamente.

Trombocitopenia inmunitaria

Este es un transforno que hace que la persona que la padezca sufra de moretones y sangrado fácil o excesivo. Esto resulta de niveles muy bajos de plaquetas, que son las células que ayudan a la coagulación de la sangre.

Provoca moretones púrpuras, además de puntos rojizos y morados que parecen una erupción. Este trastorno es de larga duración en adultos, mientras que los niños se pueden recuperar completamente sin tratamiento.

De no tener signos de sangrado, es posible que no se necesite un tratamiento para mejorar. De lo contrario, esto incluye medicamentos que aumentan las plaquetas o derivar en una cirugía para la extirpción del bazo, según informa la Clínica Mayo.

Enfermedad de Behcet

Es una enfermedad que implica la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede provocar diversos problemas en distintas partes del cuerpo.

Entre los síntomas están llagas en la boca, órganos sexuales y otras regiones de la piel. Asimismo, hinchazón en ciertas partes del ojo y dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones.

También puede incluir meningitis, coágulos sanguíneos, inflamación del sistema digestivo y ceguera.

Médicos afirman que no están seguros de la causa de este síndrome y afecta, en general, a personas de 20 y 30 años de edad. "El diagnóstico puede tomarse mucho tiempo, ya que los síntomas pueden aparecer y desaparecer y quizá pueden pasar meses o años hasta que aparezcan todos los síntomas", informa MedlinePlus.