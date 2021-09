Caso Tomás Bravo: solicitan sobreseimiento de tío abuelo imputado por muerte del menor en Arauco

¿Qué pasó?

La Defensoría Penal realizó la solicitud de sobreseimiento de Jorge Escobar Escobar, único imputado en el marco de la investigación de la muerte de Tomás Bravo y quien fue la única persona en verlo con vida antes de su desaparición.

El hombre había sido detenido en febrero de este año tras el hallazgo del cuerpo del niño, que fue encontrado luego de una intensa búsqueda que se realizó en la comuna de Arauco, región del Biobío.

Sin embargo, en la audiencia de formalización, la justicia estableció que las pruebas contra el acusado no eran suficientes, por lo que quedó finalmente en libertad.

Solicitud de sobreseimiento

El defensor Pedro Aguilera fue quien ingresó al Juzgado de Garantía de Arauco la petición de sobreseimiento de Escobar, quien es su representado.

"Solicitaremos el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo de don Jorge Escobar. Por existir antecedentes suficientes que descartan su participación en los hechos que se le imputan, resulta improcedente ampliar la investigación y mantener en calidad de imputado a una persona sobre la cual no existe prueba alguna de participación en el delito por el cual fue formalizado", afirmó hace unas semanas el abogado a Radio Bío Bío.

¿Qué dijo el abogado de la familia de Tomás?

El abogado querellante en el caso, Pedro Díaz, se refirió el mes pasado a los últimos antecedentes del caso y entregó las razones por las cuales Jorge Escobar debe seguir como imputado.

"Hoy en día no hay nada que diga o que sitúe al tío abuelo como una persona que tenga un grado de culpabilidad en esto, solo el hecho de no haberlo cuidado cuando salió con el niño y no tenemos antecedentes que también lo desvinculen de los ilícitos que se están investigando", explicó.

De acuerdo a lo anterior, indicó que "por lo tanto, es necesario mantener como imputado al señor (Jorge) Escobar. Lo que sí escuché es que la defensoría y no una vez, sino que anteriormente, iban a solicitar el sobreseimiento definitivo y lo encuentro correcto, está en su derecho. Quizás yo lo habría hecho antes, pero bueno...".

"Nosotros, en nuestras pericias, tenemos bastante que elaborar y bastante que llevar a los laboratorios para establecer cierta relación entre el tío y lo que pasó", sentenció Díaz.

