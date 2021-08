Abogado de la mamá de Tomás Bravo explica porqué es necesario mantener como imputado al tío abuelo

A seis meses del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, la Fiscalía dio a conocer un informe en el cual se descartó que la muerte del menor haya sido accidental, lo que generó nuevas dudas e incertidumbre acerca de cómo podría terminar la investigación.

El abogado querellante en el caso, Pedro Díaz, se refirió a estos últimos antecedentes y entregó las razones por las cuales Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño, debe seguir como imputado.

En paralelo, Elisa Martínez, abuela de Tomás, hizo hincapié en la posibilidad de que exista más de un autor en el crimen de su nieto, afirmando que "aquí son todos sospechosos".

"Es necesario mantener como imputado al señor Escobar"

Pedro Díaz comentó en primera instancia que "hoy en día no hay nada que diga o que sitúe al tío abuelo como una persona que tenga un grado de culpabilidad en esto, solo el hecho de no haberlo cuidado cuando salió con el niño y no tenemos antecedentes que también lo desvinculen de los ilícitos que se están investigando".

"Por lo tanto, es necesario mantener como imputado al señor (Jorge) Escobar. Lo que sí escuché es que la defensoría y no una vez, sino que anteriormente, iban a solicitar el sobreseimiento definitivo y lo encuentro correcto, está en su derecho. Quizás yo lo habría hecho antes, pero bueno...", explicó.

De acuerdo a lo anterior, el abogado aseguró que "la audiencia de aumento de plazo también servirá para discutir este sobreseimiento que pretende solicitar la defensa. El tribunal es el que tiene que resolver. No sé que antecedentes puedan tener ellos y la Fiscalía".

"Nosotros, en nuestras pericias, tenemos bastante que elaborar y bastante que llevar a los laboratorios para establecer cierta relación entre el tío y lo que pasó", agregó Díaz.

"Aquí son todos sospechosos"

Ante el hipotético caso de que el o los presuntos autores de la muerte de Tomás sean personas cercanas a la familia, Elisa Martínez manifestó que "quién fue, no tengo idea, no sé, puede ser cualquier persona, es difícil igual creer que sea una persona tan extraña".

"Aquí son todos sospechosos. Yo la verdad lo único que quiero es que se llegue a la verdad y se sepa quien es el o los responsables", indicó.

Por último, la mujer expresó: "Todo lo que pasó... es difícil... a veces uno puede pensar ¿una sola persona? Puede haber más personas, quizás cómplices, gente que sabe, que ayudaron a encubrir... no sé. Uno piensa tantas cosas. Lo importante es que encontrando a una persona van a tener que encontrar la resto".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

