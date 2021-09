Abogado de Rojas Vade dice que no hubo delito en la declaración de patrimonio del convencional

¿Qué pasó?

El abogado particular de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró que el convencional constituyente no cometió un delito en su declaración de patrimonio, ya que en esta "no es exigible" desde el punto de vista penal detallar concretamente enfermedad que lo afecta.

Delito de perjuicio

Rojas Vade está siendo investigado por el delito de perjuicio, luego de señalar en su declaración de patrimonio tener una deuda por quimioterapia.

Cabe recordar que la semana pasada el convencional por el Distrito 13 reconoció que mintió sobre su diagnóstico de cáncer, por lo que jamás se ha efectuado una quimioterapia.

¿Qué dijo el abogado de Rojas Vade?

Según señala Radio Bio Bio, Ramírez indició que su representado "ya ha declarado que su enfermedad no está diagnosticada como cáncer, y que no se ha realizado una quimioterapia, por lo que no es cierto lo que aparece en esa declaración".

"Atendiendo que el objetivo de esta declaración es conocer el patrimonio y no el origen de la deuda, es irrelevante desde el punto de vista penal", agregó el abogado.

"Donde falta a la verdad es en el diagnóstico concreto. No es exigible a una persona que a la hora de expresar que tiene un problema de salud lo identifique concretamente. No le es exigible desde el punto de vista penal", reiteró Ramírez.

Según la defensa, Rojas Vade buscará acreditar su real situación de salud, los pagos que he realizado referente a esta y qué ha pasado con los fondos que ha recibido.

Tras conocerse el engaño, Rodrigo Rojas Vade renunció a su puesto como vicepresidente adjunto de la Convención Consitucional y presentó una licencia médica, por lo que en los últimos días no ha participado en el órgano redactor. A pesar de esto, son varias las voces que piden su renuncia con convencional constituyente.

