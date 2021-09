Sujeto ofrecía canjes a mujeres influencers para robar sus cuentas: "Envíame fotos desnuda y te la devuelvo"

Formalizado se encuentra un hombre de 29 años, acusado de extorsionar a jóvenes a través de redes sociales, específicamente, en las plataformas de Facebook e Instagram, las más utilizadas hoy en día por internautas.

El Ministerio Público señaló que el imputado habría ofrecido diversos canjes publicitarios a influencers o usuarios con más de mil seguidores para luego secuestrar sus cuentas y apropiarse de fotos íntimas.

Una de las afectadas por este delito fue Claudia, quien en conversación con LUN dio a conocer el método usado por esta persona para engañar a sus víctimas. En este sentido, la mujer explicó que todo comenzó por chat.

"Terminé siendo extorsionada"

Claudia aclaró que la situación se generó durante un fin de semana: "Un domingo recibí un mensaje en Instagram que decía 'Hola, Claudia. Estoy contactando a chicas que tengan más de mil seguidores con la intención de enviarles un desayuno a cambio de publicidad'. Era la primera vez que me ofrecían un canje".

"Más que iniciar una carrera de influencer, quería ayudar a esta persona que vendía desayunos. Pero al final terminé siendo extorsionada".

El 'modus operandi' del acusado

El subprefecto Luis Orellana, jefe de cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que este individuo conseguía las contraseñas de sus víctimas utilizando un formulario online. En ese documento habría solicitado algunos datos de las personas y la creación de una contraseña.

La mujer reveló que ahí es cuando cayó en la trampa, ya que anotó su "clave universal", la que utilizaba en otras cuentas de redes sociales.

En tanto, el subprefecto comunicó que el formulario le habría permitido al acusado leer las contraseñas y que solo tenía que probarlas para poder ingresar a las cuentas, lo que muchas veces le resultaba.

"Suplantó mi identidad para ganar dinero"

"A los días me di cuenta de que había perdido mi Instagram. Luego recibí un mensaje de Facebook. Era un hombre que me decía: 'Tengo tu cuenta. No quiero dinero. Envíame fotos desnuda y te la devuelvo. Si no lo haces, publicaré tus fotos privadas'", expresó Claudia.

La mujer, consternada por la situación, decidió que "no iba a enviarle nada". Tras esta respuesta, la víctima dijo que el imputado efectivamente cometió el delito: "Subió una foto mía en ropa interior a mi Instagram. Luego siguió subiendo fotos, tanto en publicaciones como historias... Fue terrible, porque además descubrí que el tipo había creado cuentas falsas para vender mis fotos".

"A los que enganchaban, les vendía mis fotos como 'packs' (documentos con fotos íntimas). Básicamente suplantó mi identidad para ganar dinero", expuso.

A su vez, Claudia sostuvo que "me sentí totalmente vulnerable. Me daba terror que esas fotos las viera mi hijo de 14 años".

Prisión preventiva para el imputado

En relación con el supuesto vendedor de desayunos, fue formalizado el lunes recién pasado ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago. En el marco de la investigación, se habrían hallado fotos íntimas de al menos 30 mujeres en sus dispositivos móviles.

La jueza Marcela Dattas finalmente decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el individuo, asegurando que "tal como señaló la Fiscalía, hay varios antecedentes que permiten colegir, de forma inequívoca, que el imputado tuvo participación en calidad de autor".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

