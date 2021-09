"La persona no entendía": habla hija víctima de ataque a familia donde sujeto mató a exsuegra en Viña

Un brutal asesinato tuvo lugar en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, lugar en el que un hombre de 24 años llegó hasta la casa de una familia, mató a la madre y atacó al padre y una de las hijas de ambos que se encontraba en el lugar en ese instante.

El presunto agresor, de nombre Guillermo López Vargas, ingresó a la vivienda cerca de las 02:30 horas del domingo pasado para cometer el crimen. Posteriormente fue reducido por el propio jefe de hogar y detenido por personal de Carabineros.

En tanto, la víctima fatal fue identificada como Mónica Astorga Vega (55), mientras que los heridos fueron su esposo, Eduardo Gallardo Zenteno (59) y la hija de estos, Camila Gallardo Astorga (26).

Según el relato de la familia, el imputado había sido pareja ocasional de la joven que resultó lesionada, quien además ya había sido acosada por él anteriormente.

"No hemos podido dormir"

Camila accedió a contar su testimonio y relató los momentos previos al asesinato de su madre, afirmando que en ese momento se encontraba acompañada de su hijo.

En este sentido, la afectada reveló al matinal Bienvenidos que "yo estaba durmiendo. Lo que creo que es que (el hombre) abrió esta ventana y se metió sin meter bulla, porque ni siquiera ladraron los perros".

"Yo estaba durmiendo en este sector con mi hijo. Lo estaba abrazando y esta persona dijo que estaba durmiendo con alguien y por eso es que me golpeó en el ojo dos veces para despertarme", sostuvo.

En medio de este violento episodio, Camila indicó que "la persona no entendía, nosotros le decíamos que se fuera. Llamamos a Carabineros a las 02:20 AM y llegaron a las 03:45 AM. Llegaron siete minutos después de la masacre y ya era tarde, mi mamá ya había fallecido".

Respecto al actual estado de salud de su padre, la joven manifestó que "pidió estar en la casa, perdió a su compañera de vida. Él está muy adolorido, tiene cuatro puñaladas en la espalda".

"Mi papá está 'shockeado'. No hemos podido descansar, no hemos podido dormir después de todo lo que pasó. La familia entera está destrozada", agregó.

"Mi mamá no tenía ni cómo defenderse"

Por otra parte, Julia Salinas, hija de la víctima fatal, aseguró que "la expareja de mi hermana había ido en dos oportunidades a la casa. La primera vez lo lograron echar y este tipo volvió al rato después, no sé si solo o con más gente, se metió a la pieza de mi hermana, le pegó puñaladas".

"Se fue directo a la pieza de mi mamá y le enterró un cuchillo en el pecho. Mi mamá no tenía ni cómo defenderse porque estaba postrada en cama por un cáncer en el esófago y en el estómago que lo tenía totalmente ramificado", sentenció la mujer.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Ver cobertura completa