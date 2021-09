"No aceptaremos ningún canje por el cuarto retiro": Las reacciones tras el anuncio de Piñera sobre pensiones

¿Qué pasó?

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre un proyecto de ley que busca aumentar las pensiones de los chilenos, generó diversas reacciones tanto del oficialismo como de la oposición.

Algunos parlamentarios vieron la medida como una forma de frenar el proyecto que busca permitir un cuarto retiro de los fondos previsionales, mientras que otros valoraron la iniciativa.

Entre los principales aspectos de la propuesta del Gobierno se encuentran la extensión del Pilar Solidario al 80% de la población y el aumento a $177 mil mensuales de la Pensión Básica Solidaria.

"No aceptaremos ningún canje por el cuarto retiro"

El diputado Juan Luis Castro (PS) señaló que: "La última idea del comité creativo es tratar de frenar el cuarto retiro canjeándolo por un aumento de la Pensión Básica Solidaria para que no prospere la ley de reforma de pensiones, que es la que corresponde que el Gobierno le dé urgencia".

"No aceptaremos ninguna transacción espuria y que pretenda finalmente esquivar la responsabilidad que es tener el cuarto retiro. La reforma de pensiones el Gobierno la tiene estancada y ahora no por caramelos, no por incentivos de último minuto, se va a frenar lo que ya todo el mundo sabe que va a ocurrir", agregó.

"No aceptaremos ningún canje por el cuarto retiro", recalcó.

"Si cree que va a lograr detener el cuarto retiro se equivoca"

Marcos Ilabaca (PS), presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia en la que se encuentra el proyecto del cuarto retiro, también fue crítico con el anuncio de Piñera.

"Chile necesita un sistema de seguridad social urgente, y si el Presidente de la República cree que con esta ley corta va a lograr detener el cuarto retiro, o va a ser la solución para tener un sistema de seguridad social en nuestro país, se equivoca rotundamente. No toca en nada a las AFP y eso es un error", aseveró.

Por su parte, la senadora Carolina Goic (DC) valoró la medida, asegurando que: "Va a permitir que muchos adultos mayores aumenten sus pensiones. Esto es algo que habíamos pedido desde el día uno, que se separará el proyecto y pudiéramos aprobar este aumento de cobertura".

Sin embargo, lamentó "la falta de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdo del Gobierno, que se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP".

"Puede ser visto como un método desesperado"

Desde el lado del oficialismo, el diputado Jorge Durán (RN) manifestó que: "Se agradece y se valora que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingrese una reforma de contexto previsional que ayude a aumentar la Pensión Básica Solidaria. Pero creo que esto puede ser visto por la ciudadanía como un método desesperado para frenar el cuarto retiro, cuando realmente la gente lo que demanda, de la actual reforma de pensiones, es eliminar la tabla de mortalidad, eliminar que las pérdidas las asuman las personas".

"Valoro y agradezco el esfuerzo del Gobierno por mejorar el Pilar Básico Solidario, por mejorar las pensiones de miles de adultos mayores, que, de verdad, lo necesitan, pero espero que no se mal utilice esta ayuda como freno, como a cambio de lograr rechazar el cuarto retiro", expresó.

"Es una buena señal"

En tanto, Diego Schalper (RN) indicó que: "Valoramos el anuncio que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera respecto del incremento del Pilar Solidario y en este contexto mientras algunos buscan fortalecer las pensiones, especialmente en los sectores más pobres, los retiros anticipados lo que hacen es todo lo contrario, es debilitar las pensiones".

"Es una buena señal que esperamos que contribuya a convencer no sólo a la gente de Chile Vamos sino que también a los sectores de centro izquierda, que sí son coherentes con su ideario debieran defender el sistema de seguridad social y no seguir debilitando", añadió.

