Melero advierte que si se aprueba cuarto retiro los fondos D y E "van a volver a caer"

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, nuevamente se refirió a los efectos negativos de la aprobación de un cuarto retiro de fondos previsionales, proyecto que se vota en general este miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, señaló que "yo espero que no solamente parlamentarios de Gobierno, sino que también de oposición, pongan sobre la mesa el nuevo escenario que Chile vive, que es muy distinto al contexto que teníamos cuando se aprobó hace un año el primer retiro y los siguientes como el segundo y tercero".

Situación actual del país

Asimismo, recalcó que hay "elementos muy distintos que probablemente en el pasado hicieron que hubiera mayor disposición a aprobar, pero que se han ido superando".

En primer lugar, destacó que "tenemos a todo el país sin cuarentena. Hoy tenemos un 83% de chilenos vacunados, con cifras de la pandemia mucho menores a las que teníamos en el primer, segundo y tercer retiro, por consiguiente, son chilenos que están habilitados para salir a trabajar y buscar una oportunidad".

Agregó que "el país se está reactivando económicamente, hoy tenemos cifras de desempleo que descienden, oportunidades de trabajo que aumentan y una actividad económica que ha abierto sus puertas y por consiguiente surgen oportunidades de trabajo que en el primer, segundo y tercer retiro no teníamos en la magnitud que tenemos hoy".

Posibles efectos negativos

Por otro lado sostuvo que "la autoridad económica del Banco Central, economistas de izquierda, de centro y derecha, han planteado con elocuencia al país el enorme daño que se causa justamente a quienes se quiere proteger, porque con estos retiros, quedarían 5 millones 600 mil chilenos sin un peso (en las cuentas de ahorro) y cuando usted inyecta una cantidad tan grande, que llegaría sobre los 60 mil millones de dólares, produce inflación y el aumento de costo de la vida, lo que hace es que el dinero alcanza para menos".

"Además sube el costo del crédito, el tipo de cambio y cae la rentabilidad de los fondos más conservadores, el D y E, si seguimos haciendo retiros van a volver a caer como cayeron los meses pasados", añadió.

"Todos tienen que actuar con responsabilidad"

En ese sentido, dijo que "el llamado es a que parlamentarios de Gobierno y oposición valoren el enorme esfuerzo que se ha hecho además con el IFE, que es una ayuda cuya magnitud tampoco existía en los giros anteriores".

En cuanto a los votos, manifestó que "es un balance que yo no tengo, es un balance que habrá que hacer en la Sala en el minuto de la votación. Esto no puede ser un tema que se restrinja solamente a parlamentarios de Gobierno versus parlamentarios de oposición. Yo sé que en la oposición hay muchos parlamentarios, diputados y senadores, que consideran que es un error este cuarto retiro, les pido que no saquen las castañas con la mano del gato, trasladando la responsabilidad a la oposición y mirar para el lado y no hacer nada para evitar este daño, esta es una política pública que tiene que ver con todos los sectores políticos y todos tienen que actuar con responsabilidad".

Rechazo del Gobierno

Cabe señalar, que hace unas semanas el Presidente Sebastián Piñera señaló con respecto a recurrir al Tribunal Constitucional, que "por supuesto que es un instrumento que está en la Constitución. Yo como Presidente juré respetar y hacer respetar la Constitución. Espero no tener que tomar esa decisión porque yo espero que la responsabilidad, la coherencia, vuelvan a ser parte de la política chilena".

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también manifestó su rechazo al proyecto, ya que en la actualidad no habría motivos para aprobar un nuevo retiro: "Los argumentos que se ocuparon para el primer, segundo y también el tercer retiro, era que se necesitaban esas lucas porque no era suficiente lo que se estaba entregando por parte del Estado".

En esa línea, el ministro de Economía, Lucas Palacios, planteó un cuarto retiro que no se justifica "por ninguna parte. Yo pienso que este cuarto retiro es una idea cuatro veces más mala que el primer retiro".

Mientras que el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, expresó hace unos días que "hemos sido y vamos a seguir siendo consistentes en el sentido que nos parece que los retiro aun cuando sean acotados no son la mejor manera de ir en auxilio de las personas afectadas por la pandemia".

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, abordó el debate en torno al proyecto y dijo que "nos da la impresión de que efectivamente esto no es como el segundo y tercer retiro. Esto no es lo mismo que los otros retiros en términos económicos. Aquí podemos tener impactos muy relevantes".

Ver cobertura completa