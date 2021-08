¿Qué es lo que se sabe de la joven de 16 años desaparecida en la comuna de Limache?

Una exhaustiva investigación han estado liderando diversos equipos de emergencia en el marco de la búsqueda de una joven de 16 años, identificada como Gabriela Castillo, quien desapareció el mediodía del lunes recién pasado en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

La adolescente fue captada por última vez mediante una cámara de seguridad ubicada en el sector de Fundo La Gloria de esa zona del país, luego de salir de su propio colegio a eso de las 12:00 horas.

Este martes, personal policial, bomberos y cercanos se han sumado a las labores de búsqueda. Además, se han integrado cámaras térmicas y perros especializados para dar lo más rápido con su paradero.

Asimismo, se indicó de manera preliminar que la menor dejó su teléfono en su domicilio. Por este motivo, el aparato sería analizado en las próximas horas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Antecedentes de la joven y métodos de búsqueda

El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, señaló al matinal Mucho Gusto que fue ayer lunes a las 15:00 horas cuando la familia de Gabriela se dirigió a la comisaría de Limache para presentar una denuncia por presunta desgracia.

"Eso activó un sistema que, para poder ubicarla, había algunas pistas donde probablemente se podía ubicar, básicamente donde estamos, en el Fundo La Gloria, y no se encontró. Por esta razón, hoy en la mañana realizamos un COE (Centro de Operaciones de Emergencia) y hemos multiplicado el área de búsqueda e incorporado elementos profesionales especializados", sostuvo la autoridad.

En este contexto, Martínez aclaró que se han "trasladado drones de la delegación presidencial que están en distintas provincias de la región, para que se concentren en las zonas donde Carabineros y la PDI nos indiquen para hacer la búsqueda. También estamos gestionando medios aéreos con visión nocturna, en el evento que esto se prolongue durante la noche".

El delegado presidencial notificó que "ya se amplió el perímetro a tres kilómetros, porque sigue siendo este el sitio más probable, pero si los análisis de la PDI o de Carabineros indican otros lugares de búsqueda, se van a ampliar o multiplicar los lugares de búsqueda".

Respecto a los antecedentes de la joven desaparecida, Martínez manifestó que "ella fue al colegio ayer, por alguna razón llamó a su madre, por alguna razón la fue a buscar, la retiró, se la llevó a su casa y Gabriela habría salido de su casa, esa es la versión que tenemos hasta el minuto".

Extensión del perímetro de búsqueda

Daniel Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Limache, que realiza labores en el Fundo La Gloria, aclaró que "es muy poca la información que todavía se maneja sobre cámaras de vigilancia y testigos".

De acuerdo a lo anterior, afirmó que el trabajo en la zona ha sido "bastante complicado. Esto antiguamente era un basural, hay bastantes quebradas en este sector, es bien abrupto y complicado, eso es lo que dificulta".

El comandante explicó que el perímetro de búsqueda se extendió "porque este radio es bastante grande y encontramos que un kilómetro a la redonda lo estábamos recorriendo de forma muy rápida. Ya lo hemos recorrido más de dos veces y algunos grupos hasta tres veces, entonces por eso decidimos expandirnos un poco más".

En relación con las labores nocturnas, Velásquez comentó que "tratamos que nuestro personal no trabaje hasta muy tarde, este es un sector totalmente complicado, no hay una buena visibilidad, las linternas no es mucho el aporte que dan en la noche... calculamos hasta 23:00 horas el día de hoy".

Por último, el comandante reveló que sobrevivir en un lugar de esas condiciones "es muy difícil, porque anoche el clima, cuando nos retiramos, cerca de las 02:00 AM, estaba bastante helado, no es un clima que uno pudiera aguantar sin la ropa propia".

