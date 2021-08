Niño de 4 años debió ser operado tras brutal ataque de perro callejero en Renca: "Ha sido terrible"

Preocupación es lo que tienen los vecinos de la comuna de Renca, luego de ser testigos del ataque de un perro callejero a un niño de 4 años, quien debió ser rescatado por su propia familia cuando se encontraba jugando en un parque.

Valentina, la madre del pequeño, conversó este miércoles con el matinal Mucho Gusto y reveló detalles de la agresión y el estado de salud de su hijo. Además, hizo un llamado a estar alerta ante este tipo de hechos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Todo comenzó el día en que Valentina decidió visitar una plaza en esa zona de la capital, en compañía del menor afectado y su otra hija de nueve años.

En ese instante, la pequeña vio al respectivo can y lo acarició, sumándose también Eduardo, su otro hijo, quien se quedó interactuando con el animal.

La mujer comentó que en ningún momento vio un episodio agresivo del perro ni tampoco del pequeño. Sin embargo, todo cambió cuando se percató a lo lejos que el menor tenía sangre.

Según cuenta la madre, en aquel momento el animal tiró a su hijo hacia atrás cuando se intentó levantar, razón por la cual procedió a defenderlo, arrojándole su celular, hasta que definitivamente lo soltó.

"Ha sido terrible"

"Mi hijo está estable, bien. El martes entró a cirugía nuevamente para sacarle los puntos, pero ha sido terrible. Hago un llamado a la responsabilidad de la gente", aclaró Valentina.

En relación con el perro que atacó a su hijo, la mujer afirmó que era "un perro grande, viejo, pero grande...", aunque dejó en claro que el can fue finalmente retirado del lugar.

"Muchos vecinos me asistieron, me ayudaron y me socorrieron ese mismo día. El municipio llegó el día viernes 13 (de agosto) a sacar al perro y retirarlo del lugar", manifestó la madre del niño.

Pero Valentina no se detuvo allí, ya que confirmó que este tipo de sucesos ya había ocurrido con anterioridad en ese sector: "El caso de mi hijo es segunda vez que ocurre, la primera niña tuvo el accidente en diciembre del año pasado, quedando con más de 58 puntos en su cara y cabeza. La niña tiene nueve años".

