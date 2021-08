Caso Tomás: abogado de la mamá afirma que podría tratarse de "homicidio por omisión" pero no descarta ninguna arista

Este miércoles Pedro Díaz, abogado de Estefanía Gutiérrez, mamá de Tomás Bravo, se refirió a los últimos antecedentes entregados por la Fiscalía, que señalan que hubo participación de terceros en la muerte del niño.

En esa línea, el profesional indicó que, si bien no hay ninguna línea de investigación cerrada, sí podría tratarse de un homicidio por omisión.

En entrevista con Mucho Gusto, Díaz indicó que “se descartó toda posibilidad de que esto haya sido accidental y hoy se está trabajando en la línea de investigación de la participación de tercero o terceros”.

“Esa línea está investigándose hace bastante tiempo, pero ya científicamente acreditado que aquí hay intervención de terceros”, agregó.

Asimismo, explicó que “hay una pericia de tres peritos del Servicio Médico Legal (SML) que dice que se descarta que esto haya sido accidental, por tanto, no hay vuelco, sino que hay una investigación que la fiscal ya llevaba, ya tenía esa visión”.

Resultado del informe internacional

Con respecto a un informe internacional cuyos resultados fueron dados a conocer este martes, el abogado dijo que “fue encargado por la Fundación Amparo y Justicia a una doctora perito que está en Estados Unidos, con información de la causa y de los antecedentes que hay en Chile. Ella revisa los antecedentes y emite un informe que aparentemente, tiene antecedentes que dice relación con que en las ropas del menor, se encontraron ciertos indicios, pruebas, que podrían ameritar una línea investigativa en un sentido distinto a lo que se estaba investigando”.

Sin embargo, aclaró que “el cuerpo del niño no tiene ningún registro de nada, para que eso quede claro y que no se especule respecto a esa información”.

“Espero que Amparo y Justicia no siga filtrando la información apenas llegue y que espere a que los intervinientes tengan la información para poder después decir que existe esta pericia porque aquí se causó un tremendo daño y hay que ser responsables”, planteó.

Además, dijo que “el SML hizo un protocolo de autopsia, se revisó el cuerpo y no tiene indicios de nada. Lo que sí se encontró en las ropas son ciertos vestigios que se están investigando que no guarda relación con un abuso efectivo al niño. Hay que ser cuidadosos y no empezar a especular respecto de lo que pudo haber sucedido”.

“Cuando se informa esto del abusos sexual uno se imagina lo peor y lo más grave, pero aquí lo que se está informando, y debió haber sido precisa la fundación al decir lo que se encontró, es en las vestimentas del niño”, sostuvo.

Añadió también, que la fiscal “no se quedó solamente con el informe que le aportó el SML que erróneamente cuando hace su informe dice que no hay participación de terceros, pero lo dicen en el contexto de la revisión del niño y ahí se equivocan porque la fiscal regional es la que tiene todos los antecedentes y ella con todo eso, nunca le pareció que aquí no había intervención de terceros, por lo tanto, siempre esa línea estuvo presente, cuando fuimos al lugar de hallazgo más aún, quedamos absolutamente claros que el niño no pudo haber llegado solo ahí”.

Díaz manifestó que “la diferencia entre el fiscal Ortiz y la fiscal Cartagena es que hoy científicamente tenemos esa línea de investigación”.

En busca de los responsables

En cuanto a lo que viene, Díaz dijo que “tenemos las pruebas científicas entonces ahora hay que empezar a trabajar para establecer quién o quiénes son las personas que han participado en este hecho y por eso se está levantando mucha evidencia, se está realizando examen de ADN a lo que se puede realizar y vamos a llegar a la verdad”.

“Los delitos se cometen tanto por acción, o sea, realizar un acto, o por omisión y en este caso podríamos estar en presencia de un homicidio por omisión. Bajo esa perspectiva, esa línea también hay que investigarla. No hay ninguna línea cerrada”, expuso.

Reiteró además, que “hay que ser cuidadosos con la información cuando se entrega sesgada, que es lo que pasa hoy que se habla de un abuso sexual, de un informe que no conozco, esa es información sesgada, no está toda la información entregada”.

Tío abuelo sigue como imputado

En cuanto a Jorge Escobar, el abogado comentó que “él sigue en calidad de imputado, se va a pedir ampliación de plazo porque todavía no se puede establecer quiénes son estos terceros, porque no se puede descartar que haya sido o haya participado en esto, como tampoco se puede afirmar, entonces tampoco se puede sobreseer o terminar de investigar al tío abuelo”.

