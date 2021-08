Gobernador de Tarapacá acusa "momento de crisis migratoria" en la zona: Playa Cavancha está intervenida con carpas

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió este miércoles a la reactivación del ingreso irregular de extranjeros por la frontera hacia la comuna de Colchane, señalando que se está viviendo un "momento de crisis migratoria".

En conversación con Mega Plus, la recientemente electa autoridad describió la situación que se vive en el norte del país, señalando que el "Plan Colchane" anunciado por el Gobierno en febrero pasado "fracasó" e, incluso, que este "no existe".

¿Qué dijo Carvajal?

"Esta es una situación que no solo compromete a la región de Tarapacá. De cada 10 personas que ingresan, 2 se quedan en Tarapacá, 6 de ellas se van a Santiago y las demás a otras partes del país", señaló Carvajal.

"Cavancha, una playa preciosa, hoy se encuentra con esta intervención de ciudadanos migrantes, porque no tienen dónde hospedar, con carpas. En plazas públicas también, como la Plaza Arica y Brasil de Iquique", agregó el gobernador.

En este sentido, precisó que "esta situación está provocando que los espacios públicos de la ciudad de Iquique se vean intervenidos por personas que necesitan un lugar donde albergar, donde realizan sus necesidades, algo que es complejo desde el punto de vista sanitario".

"También tenemos que lamentar nuevamente una persona que ha fallecido en nuestra frontera, nuevamente un ciudadano venezolano, es el número 11 desde el año pasado hasta la fecha", sostuvo.

Respuesta del Gobierno

En paralelo, la autoridad regional sostuvo que "lo más complejo es que no hay una reacción del Gobierno, lo que vemos es que el Gobierno está más preocupado de que esto pase a la siguiente administración, a un siguiente mandatario y no asumir una responsabilidad que a ellos les compete".

"Lo que vemos es que ni el Presidente, ni el ministro han señalado alguna acción concreta más allá de un plan Colchane que no funcionó, que fracasó, visas de responsabilidad democrática que no funcionan, que hoy tienen una tasa del 2% de las personas que están adquiriendo esta visa", añadió.

"No quiere intervenir"

En esta línea, acusó que "creo que el Gobierno derechamente no quiere intervenir, y no quiere asumir su responsabilidad y tampoco se quiere hacer cargo del fracaso de su intervención en el mes de febrero, cuando tuvimos a los tres ministros en nuestra región".

"El Plan Colchane no lo ha visto nadie, no lo ha visto el alcalde de Colchane, que es la comuna fronteriza donde hoy día precisamente se están muriendo estos migrantes que están tratando de ingresar por pasos no habilitados. No lo conoce el alcalde de Iquique, no lo conocemos nosotros como gobierno regional, no se nos han indicado cifras ni resultados respecto a este plan Colchane", expresó Carvajal.

Colchane

Respecto a la situación que se registra en Colchane, el gobernador señaló que se trata de "una comuna fronteriza donde hay poco personal militar, poco personal de aduana, donde Carabineros tiene poca presencia, y donde además los propios funcionarios no tienen condiciones".

"He tenido la oportunidad de reunirme con los mismos funcionarios de algunas de estas instituciones y no tienen una condición de dormitorio donde puedan tener dignidad y calidad para que ellos puedan generar su prestación de servicio en toda la frontera", sostuvo.

Coyotes

Tras esto, Carvajal relató que "en algún momento se descubrió una banda que tomaba a estos ciudadanos venezolanos, se los llevaba a una comuna cercana que es Pozo Almonte y los escondía, los encerraba dentro de una vivienda, y llegaron a tener 32 personas dentro de una vivienda encerrados, hasta que no les giraran una plata a estos coyotes que eran lo que hacían este traslado".

"Literalmente eran secuestrados. Afortunadamente aquí hubo una muy buena labor de las policías y lograron generar una intervención y terminar con este secuestro", explicó.

Cifras

En relación con las cifras que manejan respecto a las condiciones de los migrantes, el gobernador manifestó que "el 38% de las personas que ingresan por Colchane no tiene dónde dormir, esta es una información que levantó la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) en un estudio reciente en marzo de 2021. Un 37% no tiene recursos, es decir, para poder movilizarse".

"Para que ellos lleguen a Iquique tienen que estar caminando por la carretera, tienen que estar haciendo movilización a dedo o lamentablemente caen en manos de estas bandas que se aprovechan de la situación que están viviendo", agregó.

1.000 familias

En paralelo, de acuerdo a los conteos que manejan y al comportamiento de la población migrante una vez que ingresa al país, Carvajal hizo una estimación respecto a la región de Tarapacá para este año 2021.

"Vamos a tener a lo menos 1.000 nuevas personas en nuestra región, que van a necesitar un hogar, un ingreso, van a necesitar servicios de salud, los niños van a necesitar educación", sostuvo.

"Entonces, la respuesta ante esto no es solo militarizar la frontera, no es solo que el Gobierno señale 'vamos a colocar drones, vamos a colocar un avión' y plan que no sé dónde está, sino que esto tiene que ver con una labor humanitaria, qué hacemos con estas familias ya estando adentro. Cómo hoy día evitamos que ellas sean víctimas de lo que también chilenos y chilenas son víctimas: la estafa", concluyó.

