Mamá de Tomás Bravo por investigación: "Hay un culpable suelto y cada cosa que se hable lo puede alertar"

Tras conocerse los últimos antecedentes entregados por la Fiscalía, que señalan que hubo participación de terceros en la muerte de Tomás Bravo, su madre, Estefanía Gutiérrez, se manifestó en redes sociales.

A través de una historia de Instagram, señaló que "debido a la reunión de ayer no tengo nada que decir, ya que lo que se confirmó fue la línea de investigación que nosotros siempre afirmamos".

"Respecto a los detalles de la investigación, no me voy a referir, ya que por sugerencia de la fiscal me pidió absoluta discreción", agregó.

Asimismo, dijo que "acá hay un culpable suelto y cada cosa que se hable lo puede alertar".

Antecedentes

Este martes la Fiscalía informó que se descartó que la muerte del niño que fue encontrado fallecido el pasado mes de febrero luego de haber desaparecido, haya sido accidental.

La información trascendió luego de que durante esta jornada el Ministerio Público sostuviera una reunión con la familia del menor.

"En la presente jornada la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, sostuvo una reunión con la madre del niño T.B.G., su abogado y el abogado del padre, para comunicarles los avances de la investigación y los resultados más recientes de pericias científicas", señaló el Ministerio Público en un comunicado.

"En virtud de estos, la Fiscalía ha descartado la hipótesis de que la muerte de T.B.G. haya sido de carácter accidental", afirmó.

Intervención de terceras personas

En ese sentido, indicó que "la indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas".

"Todos los detalles de esta conclusión, fueron entregados a la familia y sus abogados, y se considera prudente que no sean revelados públicamente, para favorecer el desarrollo de las diligencias y peritajes que están en curso", agregó.

Caso Tomás

Fue cerca de las 19:30 horas del pasado 17 de febrero cuando se perdió rastro del pequeño, día en que acompañaba a su tío abuelo, Jorge Escobar, a buscar unos animales a un campo cercano.

Luego de un poco más de una semana, se logró encontrar el cuerpo del niño y se concretó la detención de Escobar. Sin embargo, en la audiencia de formalización, la justicia estableció que las pruebas contra él no eran suficientes.

Tras esto, el tío abuelo de Tomás quedó libre y sin ninguna medida cautelar, mientras que no se ha establecido la responsabilidad de ninguna otra persona en la desaparición y muerte del menor.

