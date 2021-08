Alcalde de Maipú pide congelar vacunación de adultos mayores por riesgos asociados al pronóstico de lluvia

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, solicitó al ministerio de Salud congelar por dos días el proceso de vacunación de adultos mayores con la dosis de refuerzo contra el coronavirus por el riesgo sanitario asociado a las condiciones de tiempo por el pronóstico de lluvia para miércoles y jueves.

¿Qué dijo?

En el marco del proceso de vacunación, que la jornada de este martes incluye a personas entre 72 y 74 años, el alcalde comentó que desde hace días vienen planteando esta situación a la subsecretaria Paula Daza.

“Si esta misma fila si se repite mañana con el frente de lluvia, vamos a tener a gente exponiéndose al frío y lluvia, además de los problemas de conectividad que hay en la comuna. En Maipú tentemos el río Mapocho, el Zanjón de Aguada, el canal Santa Marta, entonces, si llueve en las cantidades previstas, creo que lo más sensato es congelar el proceso de vacunación estos dos días y retomarlo el viernes sin lluvia, porque de lo contrario vamos a estar exponiendo a los adultos mayores”, dijo a Meganoticias Conecta.

Ante la eventualidad de poner toldos o disponer de más lugares techados para cumplir de todas formas con la inoculación, Vodanovic expuso: “Por mucho que hagamos esfuerzos logísticos, va a ser imposible no exponer a los adultos mayores”

“Si no tomamos medidas al respecto, y yo no puedo tomar la medida unilateralmente porque me expongo a un sumario sanitario”, aseguró.

Dosis de refuerzo

Esta semana sigue la administración de la dosis de refuerzo a los mayores de 55 años que se hayan vacunado con Sinovac; y los pacientes inmunocomprometidos desde los 16 años.

Este martes reciben esta dosis:

Personas entre 72 y 74 años que hayan sido vacunadas con la segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.

que hayan sido vacunadas con la segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Pacientes inmunocomprometidos desde los 16 años (enfermedades autoinmunes en tratamientos biológicos/pequeñas moléculas, dializados -hemo o peritoneo-) que hayan recibido su esquema completo de vacunación hasta el 31 de mayo.

¿Dónde acudir para recibir la vacuna?

El Gobierno, a través del sitio web https://www.gob.cl/yomevacuno/, habilitó un buscador especial para que los grupos convocados de acuerdo al calendario puedan encontrar el vacunatorio más cercano a su domicilio.

Solo basta seleccionar la región o comuna para conocer cuáles son los centros habilitados para acudir. Es importante destacar que en comunas en cuarentena no se requerirá permiso especial para salir del domicilio, siempre que el motivo sea ir a uno de esos puntos.

Para acceder al buscador de tu local de vacunación más cercano, haz clic aquí.

Todo sobre Vacuna en Chile

Ver cobertura completa