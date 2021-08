Expertos piden "focalizar" el IFE Universal: "Se aprobó una ayuda que claramente no era necesaria"

Pese a que el IFE Universal fue petición de la ciudadanía y de parlamentarios para sobrellevar la pandemia del coronavirus, esta ayuda estatal no ha estado exenta de críticas y expertos piden “focalizar” esta ayuda.

Cabe recordar que este bono fue extendido hasta diciembre, beneficiando a más de quince millones de personas a lo largo del país.

Debido a su universalidad, es que implica un enorme gasto fiscal, llegando a los 3 mil millones de dólares mensuales. Es por ello que expertos piden reducir esta ayuda y que la reciban aquellos que realmente la necesitan.

"Hay gente que no la necesita"

Si bien el IFE Universal ha ayudado a gran parte de la ciudadanía, algunos se muestran a favor de su extensión, apelando a que "mejora" la economía; otros que no es suficiente.

"He recibido este bono y me ha servido harto. Lo he ocupado para el médico", declaró una de las consultadas.

No obstante, otro de ellos aseguró que "hay gente que no la necesita, pero ayuda a mejorar la economía de país, todos salen a comprar".

Asimismo, también indicaron que en estos momentos hay otros problemas: "A mí me gustaría que se extendiera, pero no tanto tampoco. Hay otras carencias, como vivienda y salud".

"No se justifica"

Considerando el rápido desconfinamiento y la reactivación de la economía en el país, aseguran que "no se justifica" que esta ayuda sea tan amplia, aún más considerando que solo en el mes de julio se recuperaron 462 mil empleos.

“Hay preocupación no solo por la inflación que ya está elevada, la que en el mes de julio alcanzó 0.8%, sino que además se aprobó un IFE Universal que claramente no era necesario", advirtió Michelle Labbé, economista jefe Dominus Capital.

Por su parte, Rafael Sánchez, investigador economía del CEP, indicó que como ya no hay cuarentenas "no se justifica. Quizás se deba focalizar en aquellas zonas que están más complicadas, pero no hacerlo universal, porque no sé si están las condiciones para eso”.

Todo sobre IFE Universal

Ver cobertura completa