Cuarto retiro AFP: Estos son los candidatos presidenciales a favor, en contra y en reflexión en cuanto al proyecto

El pasado miércoles 11 de agosto se inició la tramitación de los proyectos de ley que buscan permitir un nuevo proceso de retiro de fondos desde las cuentas individuales de las AFP, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

La discusión tiene lugar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y reactivó el debate en torno a un cuarto retiro en la agenda pública. Esto último incluye a los candidatos y precandidatos presidenciales, quienes han manifestado su postura en torno a la idea.

En este tema también tiene influencia el anuncio del Gobierno de extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal hasta noviembre, como también la creación del IFE Laboral.

¿Qué han dicho los candidatos?

Gabriel Boric

El diputado de Convergencia Social y candidato del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha mostrado cambios en su postura respecto a un nuevo proceso de retiro de fondos.

En efecto, en el pasado debate presidencial de CNN, el pasado 22 de junio, señaló que "mientras exista un IFE, no voy a apoyar más retiros de fondos y menos un retiro del 100%". Sin embargo, posteriormente, el 12 de agosto pasado, manifestó su apertura a "buscar la mejor fórmula para que el cuarto retiro pueda pasar el trámite parlamentario".

Este lunes, en tanto, en conversación con Radio Infinita, Boric insistió en este punto, aunque manifestó que los retiros "tienen que parar". También aseguró que, en caso de aprobarse un cuarto retiro, debería ser con pago de impuestos.

"Lo que yo he planteado es que tenemos que buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo en donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de manera regresiva en que se han hecho los anteriores, o parte de los anteriores, en particular el primero y el tercero".

Sebastián Sichel

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, desde un comienzo se ha mostrado en contra a un nuevo proceso de retiro de dineros por parte de los cotizantes de las AFP.

El pasado 28 de julio, en entrevista con Infinita, el exministro de Desarrollo Social señaló que "en esta oportunidad, no tiene ninguna razón de ser este retiro, particularmente, porque primero destruye aún más las pensiones futuras y, segundo, porque vuelve a poner en la discusión si esto es más bien populismo puro en épocas electorales o una discusión que tiene a las personas como prioridad".

Tras esto, Sichel agregó que "tengo miedo a lo que va a pasar en este año electoral en que todas estas medidas que tiene que ver con aumento de tributos, retiro de fondos sociales, se multiplican por millones para ganarse unos votitos más y perdemos la responsabilidad respecto del futuro de las mismas personas".

En esta línea, lanzó una advertencia que no pasó desapercibida en días posteriores: "Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quienes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas".

Paula Narváez

La candidata presidencial del PS y precandidata del pacto Unidad Constituyente, Paula Narváez, también ha sido contraria de que se legisle en torno a un nuevo proceso de retiro de fondos de pensión.

El pasado lunes 2 de agosto, en el debate del mencionado bloque en Cooperativa, la abanderada sostuvo que "no estoy a favor del cuarto retiro del 10 por ciento, y yo sé que esto es sumamente impopular y sé también que probablemente va en contra de algunos parlamentarios de mi sector que han señalado el inicio de la discusión".

En esta línea, Narváez precisó que "creo que es reforzar una política pública que fue la que estuvo disponible como reacción a la inacción del Gobierno en un momento en que tenía que entregarle seguridad a las familias desde el punto de vista económico, al mismo tiempo que les estaba pidiendo que se quedaran en sus casas".

Finalmente, la exministra vocera de Gobierno de Michelle Bachelet sostuvo que "no podemos continuar dilapidando los fondos de los trabajadores".

Pese a esto, el pasado 6 de agosto, Narváez suavizó de alguna forma su postura, señalando en una actividad con dirigentes sindicales que "más que negarme al cuarto retiro, invito a pensar las herramientas necesarias... Se necesitan garantías, porque como las personas no tienen certezas, prefieren su 10% porque es dinero con el que pueden contar y no confían en las AFP”.

Yasna Provoste

La candidata de la DC que también participará en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, ha mantenido la incógnita respecto a cómo votaría un proyecto de este tipo en su calidad de senadora de la República y presidenta de esa corporación.

Durante el debate realizado este domingo entre los aspirantes de Unidad Constituyente, Provoste señaló que "voy a evaluar esta iniciativa cuando llegue al Senado. La política de retiros es regresiva, tiene impactos, la inflación afecta a los más vulnerables... Nos la vamos a seguir jugando porque el IFE siga siendo universal".

Tras esto, agregó que "en el supuesto que, efectivamente, se mantenga la continuidad tal como se propuso en la agenda de mínimos comunes, nos parece que ese es un camino correcto. Que nuestro país se la juegue con los valores de la solidaridad. El IFE es una mejor alternativa".

Carlos Maldonado

El candidato y presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, se ha mostrado favorable a un nuevo proceso de retiro de fondos de pensión, o al menos de que tenga lugar su discusión en el Congreso.

"Estoy a favor que se discuta porque la gente me dice no es cierto que el IFE le ha llegado a todo el mundo", señaló el pasado 1 de agosto.

En esta línea, agregó que dicha medida "no es una irresponsabilidad, porque estamos en Estado de catástrofe, si estamos en Estado de catástrofe todas las formas de llegar con ayuda de la gente son válidas, ya se discutirá en el parlamento, pero a mí me parece que es una discusión válida".

