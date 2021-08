Boric: Los retiros tienen que parar, si se aprueba el cuarto no me cabe duda que alguien presentará un quinto

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió este lunes a un eventual cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP, iniciativa que se encuentra siendo discutida actualmente en el Congreso.

En conversación con Radio Infinita, el diputado planteó la idea de complementar el IFE Universal con esta iniciativa de extracción de ahorros que buscar ser establecida por un grupo de parlamentarios.

De acuerdo a lo anterior, el abanderado indicó que los retiros tienen que limitarse a quienes han tenido una disminución en sus ingresos. Pese a su postura, aseguró que estas ideas "tienen que parar".

"Los retiros tienen que parar"

En esta oportunidad, Boric manifestó que "lo que nosotros hemos conversado con la bancada de Apruebo Dignidad es que, primero, no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que yo entregué en uno de los debates televisivos respecto a lo que estoy planteando hoy día".

"Yo soy una persona que está permanentemente dispuesta a revisar en función de los debates que vemos, cuáles son las posiciones y qué es lo mejor para el bien común", aclaró.

Asimismo, dejó en claro que "lo que yo he planteado es que tenemos que buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo en donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de manera regresiva que se han hecho los anteriores, o parte de los anteriores, en particular el primero y el tercero".

"Si es que vamos a aprobar el retiro, que el retiro constituye renta y que entre dentro del cálculo del impuesto global complementario, con el objetivo de que quienes no lo necesitan de manera urgente no tengan incentivos para sacarlo y que se limite a quienes han sufrido pérdidas de ingresos", expresó el diputado.

En esta línea, afirmó: "Estamos teniendo una variación, insisto, tiene que ser con medidas a que no sea regresivo y que los retiros tienen que parar. Si eventualmente se aprueba el cuarto retiro, no me cabe ninguna duda que va a haber quienes presenten al día siguiente un quinto".

"Lo que le he pedido a la bancada es que de aquí en adelante todas nuestras acciones parlamentarias sean capaces de proyectar el futuro Gobierno que vamos a tener", agregó.

Boric sobre retiro de fondos de AFP

Las declaraciones de Boric coinciden de cierta manera con lo dicho por él en el debate presidencial de CNN el pasado 22 de junio, donde señaló que "mientras exista un IFE, no voy a apoyar más retiros de fondos y menos un retiro del 100%".

Sin embargo, sus palabras contrastan con lo que sostuvo el 12 de agosto, cuando se abrió a buscar una fórmula para que esta nueva iniciativa de extracción de ahorros previsionales pasara "a trámite parlamentario en la Cámara".

"Hay que buscar la manera de ir en ayuda de las familias que lo necesiten, estamos buscando la fórmula de complementariedad respecto al cuarto retiro y además buscar la forma de que no sea regresivo", dijo en ese momento.

