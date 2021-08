Cuarto retiro, presos políticos y posible reducción del IFE: Momentos que marcaron el debate de Unidad Constituyente

Este domingo se realizó el "Debate de Unidad Constituyente" entre los tres candidatos presidenciales del conglomerado de oposición: Carlos Maldonado (Partido Radical), Paula Narváez (Partido Socialista) y Yasna Provoste (Democracia Cristiana).

La instancia fue transmitida por las señales de Mega/Mega Plus, TVN/Canal 24 Horas y Chilevisión/CNN Chile.

El mencionado pacto definió que la elección de su candidato para las próximas Elecciones Presidenciales de noviembre se realizará a través de una Consulta Ciudadana que se desarrollará el próximo sábado 21 de agosto, por lo que esta fue una de las últimas oportunidades de escuchar las propuestas de los abanderados.

Momentos que marcaron el debate

Narváez y presos políticos

Frente a la pregunta de si en Chile existen actualmente presos políticos, la candidata Paula Narváez realizó una distinción, señalando que no hay presos políticos "como los podemos haber entendido en nuestra historia reciente producto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura".

Sin embargo, añadió que sí hay "presos producto de un contexto político". En esta línea, señaló que "la ley de indulto es una salida política necesaria".

Provoste y aborto

La candidata de la DC fue interrogada respecto a su cambio en cuanto al aborto, dado que votó en contra de la segunda causal durante la discusión del proyecto de aborto en tres causales. En esta línea, relató su experiencia personal durante su último embarazo.

Respecto a la discusión actual, Provoste señaló que "estoy por la despenalización y que a las mujeres no las lleven detenidas por esta situación".

Exclusión de Arancibia en comisión de la CC

Posteriormente, los candidatos se refirieron a la exclusión de las audiencias públicas de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de Jorge Arancibia, quien es ex almirante de la Armada y edecán de Augusto Pinochet.

Los tres abanderados coincidieron en que no procede una exclusión de ese tipo, aunque, empatizaron con los familiares y víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

Incluso, Paula Narváez calificó la presencia de Arancibia en la instancia como "un acto de provocación miserable".

Provoste y cuarto retiro

En su calidad de candidata y única parlamentaria de los tres abanderados de Unidad Constituyente, Yasna Provoste fue consultada respecto a cómo votará un proyecto de cuarto retiro de fondos, en el caso de que este llegue al Senado.

Si bien no adelantó una postura definida, la presidenta de la Cámara Alta destacó que los retiros son una política regresiva y que actualmente hay más de 4 millones de personas sin fondos. De todas formas, sostuvo que "voy a evaluar esta iniciativa cuando llegue al Senado".

¿Reducir el IFE Universal?

En el debate, de los precandidatos dieron a conocer sus diferentes posturas frente a la posibilidad de reducir la universalidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Maldonado fue el único de los aspirantes que se mostró a favor de mantener esta universalidad, mientras que sus contrincantes se mostraron partidarias de ir reduciendo gradualmente este beneficio, siempre y cuando las condiciones sociales relacionadas con la pandemia lo permitan.

Caso Huenchullán y Temucuicui

Tras esto, los candidatos se refirieron a la situación de Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad de Temucuicui, quien se encuentra prófugo tras ser imputado por narcotráfico y porte ilegal de armas.

En sus intervenciones, Maldonado, Provoste y Narváez se refirieron al caso específico y cómo abordarían el orden público en dicha comunidad, en donde ya se han registrado numerosos enfrentamientos.

"Si yo gano ¿Te vas a sumar a nuestra campaña?"

Durante la instancia de preguntas entre los candidatos, Yasna Provoste le señaló a Paula Narváez que, en caso de que sea la representante del PS la ganadora de la consulta ciudadana, ella se pondría completamente a su disposición.

En esta línea, le preguntó si ella haría lo mismo en caso de que sea Provoste la elegida, haciendo hincapié, además, en si se sentía más cercana a la candidatura de Gabriel Boric que a la de la DC.

Patrimonio de Carlos Maldonado

El candidato del Partido Radical fue consultado por el patrimonio que posee, el cual es el más abultado de los tres competidores de Unidad Constituyente, específicamente respecto a su rol de controlador con un 80% de la propiedad de empresa con un valor de $1.500 millones. En esta línea, se le consultó por eventuales conflictos de interés.

Maldonado respondió que se trata de una empresa de inversiones cuyo capital proviene de su trabajo en el sector privado, calificándose como "emprendendor". Paralelamente, explicó que el control de las inversiones está a cargo de una entidad financiera, señalando que "no he hecho inversiones ni negocios en Chile para no tener conflictos de interés".

Ver cobertura completa

Todo sobre Elección Presidencial Chile 2021