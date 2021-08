Las propuestas de los candidatos de Unidad Constituyente ante posibilidad de reducir universalidad del IFE

En el debate de los precandidatos presidenciales de Unidad Constituyente, Carlos Maldonado (PR), Paula Narváez (PS, PPD) y Yasna Provoste (DC) dieron a conocer sus diferentes posturas frente a la posibilidad de reducir la universalidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Mientras Maldonado es el único a favor de mantener esta universalidad, sus contrincantes se mostraron partidarias de ir reduciendo gradualmente este beneficio.

Maldonado: Todas las formas de ayuda las considero válidas

Para Carlos Maldonado, "estamos en Estado de Catástrofe. A mí me impresiona que el Estado de Catástrofe pareciera servir solo para imponer toques de queda. Estamos en pandemia, estamos en Emergencia y Catástrofe”.

El aspirante del Partido Radical remarcó que es partidario de mantener "todas las formas de ayuda a las familias chilenas. Muchas familias sufren no solamente en los sectores focalizados, muchas personas han visto sus negocios cerrados, muchas personas están sufriendo mucho y todos nos dicen todos los días que necesitan apoyo, lo están pasando mal".

El ex ministro finalizó su intervención afiormando que "todas las formas de ayuda yo las considero válidas".

Provoste: Estas ayudas tienen que ir reduciéndose

En tanto, la senadora Yasna Provoste manifestó que "lo que nosotros hemos planteado en nuestras bases programáticas es que tenemos que hacer un foco muy importante en mejorar la forma en cómo tenemos nuestro sistema de protección social, en cómo mejoramos la información, cómo mejoramos el cruce de la información que hoy día tiene el Estado de nuestro país".

La ex ministra de Educación añadió que "nosotros siempre hemos imaginado que esto es progresivo, es progresivo el descenso de estas ayudas universales en la medida que la situación social, la situación económica, la generación de empleo vaya reactivándose".

"Lo que hemos propuesto es que estas ayudas tienen que ir reduciéndose en la medida en que la situación sanitaria vaya mejorando, en que la situación social vaya mejorando", concluyó la parlamentaria de la Democracia Cristiana.

Narváez: No se puede quitar de un día para otro

Finalmente, la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez comentó que "estamos con un cóctel peligroso en este momento para la economía de Chile, de eso no hay ninguna duda".

La aspirante del Partido Socialista agregó que "sin embargo, estamos cosechando la pésima siembra que hizo este Gobierno, que, lamentablemente, cuando debió ir con las ayudas más universales, de manera más contundente, más robusta no lo hizo, a pesar de que se le dijo en todos los tonos, incluido su propio sector, y no escuchó".

La ex ministra destacó que "no se puede quitar de un día para otro el IFE Universal, no es posible, porque hay miles de situaciones diversas en las familias, pero hay que comenzar gradualmente".

Las críticas de economistas al IFE Universal

El debate por terminar con la universalidad del IFE surgió luego que el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre planteara que "la economía no resiste el nivel de demanda que generaría este IFE y un cuarto retiro".

En una línea similar, el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, criticó esta ayuda, asegurando que no todos la necesitan.

Ramos precisó que "yo estimo del orden de dos millones, realmente que lo necesitan. Esos otros cinco millones, le estamos dando para que vivan aún mejor que antes de la pandemia".

