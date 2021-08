Mezcló medicamentos con alcohol: Médico que insultó a asistentes de vuelo pidió disculpas

¿Qué pasó?

Durante esta jornada se dio a conocer un video de un médico que insultó duramente a trabajadores de la aerolínea Avianca en el Aeropuerto de Santiago.

En este se mostraba a un hombre de 61 años que sobreaccionó cuando no se le permitió abordar su vuelo a Colombia por estar en evidente estado de ebriedad.

En el registro, se muestra el descontrol del pasajero al punto que comenzó a emitir insultos contra el personal, quienes intentaron calmarlo.

Posteriormente, se resistió a la detención por parte de la PDI, agrediendo verbal y físicamente a la policía. En las últimas horas, en todo caso, la institución informó que el hombre quedó en libertad.

"Siempre me sentiré avergonzado"

El sujeto identificado como Jaime García Biron, nutriólogo y diabetólogo, dio su versión de los hechos, asegurando que "siente vergüenza" por lo ocurrido en el aeropuerto.

"Ese día llegué al aeropuerto y me tomé un rivotril, que es un medicamento para las crisis de pánico. En la espera, que es larga y que fueron como tres horas, pasé ahí, me tomé un trago y ese me produjo una interacción, entre el alcohol y el medicamento", aseguró en primer lugar.

En consecuencia, indicó que aquella combinación le produjo un "apagón" y que ignoró las posibles consecuencias. "Estaba asustado por el vuelo, no me acordé. No había comido en todo el día".

"La vergüenza que siento y la disculpa que tengo que dar a esos trabajadores, por siempre les daré disculpas y siempre me sentiré avergonzado", concluyó.

