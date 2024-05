"Fue nuevamente internada": Preocupación por estado de salud de Emilia Mernes

07 may. 2024 - 16:32 hrs.

La cantante argentina Emilia Mernes, quien triunfó en el Festival de Viña del Mar 2023, está pasando por un delicado estado de salud.

El pasado 3 de mayo, en medio de su gira Mp3 tour, la intérprete se vio obligada a suspender un concierto en Argentina.

"No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", salió a explicarle al público la semana pasada con la voz entrecortada.

En total, la cantante tiene una serie de 10 conciertos programados solo en un recinto de la capital trasandina, sin embargo, ahora se vio obligada a volver a reprogramar un recital.

Emilia Mernes (Instagram)

"Fue nuevamente internada"

La tarde del lunes desde WK Entertainment anunciaron que el concierto del martes 7 de mayo fue reprogramado para el 26 de este mes.

"El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica, anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo", indicaron.

En la declaración, que fue compartida en la cuenta de Instagram de la artista, también detallaron que "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos".

Respecto a las personas que habían comprado tickets para el concierto que inicialmente se realizaría el 3 de mayo, desde la organización informaron que dichas entradas serán válidas para la nueva función del 26 de mayo.

No obstante, acotaron que "se informará a través de redes sociales cómo siguen sus conciertos inmediatos".

Instagram Emilia Mernes

