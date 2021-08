Ley de uso de tobilleras pronta a ser promulgada en casos VIF: "Me rehúso a ser otro femicidio en este país"

¿Qué pasó?

El sistema de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, que quedó a un paso de convertirse en ley luego que fuera aprobada en el Senado.

Carolina Ruiz ha sido una víctima más de violencia intrafamiliar y pese a las denuncias hechas contra su expareja, mucho le ha costado mantener al agresor lejos.

Es por eso que esta ley, que prontamente será promulgada, será un alivio para aquellas personas que han tenido que vivir este tipo de hechos y que han sido agredidas una y otra vez, pese a haberlos denunciado.

"Me rehúso a ser otro femicidio en este país"

Carolina ha sido víctima de reiterados episodios de intrafamiliar. Lo que empezó con "malas palabras", acabaron siendo empujones y duros encuentros que la marcaron a ella y a sus hijos. Según ella, ha estado cuatro años luchando contra esto.

"Me rehúso a ser otro femicidio en este país, no estoy dispuesta a eso. A mí no me van a mtar porque el sistema no funciona", declara con frustración. "Él ha cometido desacatos una y otra vez. Carabineros lo pilla, conversan con él y lo dejan libre".

Reduce los femicidios

Es por ello que, el uso de tobilleras en cautelares, podría ser una solución para las víctimas. La eficiencia de estos dispositivos es de un 90%, lo que ha permitido reducir en gran parte los casos VIF.

"Un dato muy bueno, numéricamente no puede sonar bien pero el 80% de los femicidios se reducen en los lugares donde se utiliza este sistema", aseguró Andrés Briceño, Gerente General de Track Group Chile.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

