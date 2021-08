Vecinos de Laguna Verde llevan más de una semana sin luz en Valparaíso

¿Qué pasó?

Más de una semana llevan sin luz los vecinos de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso, por lo que se han manifestado en las calles debido a la falta de respuestas.

El corte del suministro eléctrico afecta a más de 10 mil personas residentes en el sector, las que no han podido mantener sus alimentos, ya que sus refrigeradores han dejado de funcionar, y medicamentos que necesitan congelación, los que también han debido ser botados.

Esta situación también perjudica a personas electrodependientes, quienes han tenido que recurrir al apoyo de generadores durante estos días, los que han debido costear de sus bolsillos.

Otro problema que ha traído este corte es que los niños no han podido conectarse a sus clases telemáticas.

¿Qué dicen los vecinos?

Una de las razones que da la empresa distribuidora del servicio en la zona, Electro Laguna, para esta interrupción del suministro es el crecimiento exponencial que ha tenido la población del sector, por lo que ya no dan abasto.

"El costo no es barato, acá nadie está pidiendo algo regalado, todos pagamos por esto y no pagamos una luz barata. Todos los meses se nos corta la luz y no se refleja en ninguna boleta algún descuento", dijo una de las vecinas afectadas.

Otra de las personas perjudicadas por esta situación detalló que "es algo inhumano lo que nosotros estamos viviendo. Desde el lunes estamos sin luz, yo tengo un generador y desde el lunes llevo 80 mil pesos gastados... nadie se ha hecho responsable".

Mientras se manifiestan, los vecinos siguen esperando respuestas de las autoridades pertinentes o de la empresa, la que tiene sus puertas cerradas, no se ha comunicado con los vecinos y no tiene sitio web ni redes sociales para entregar información oficial.

