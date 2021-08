Provoste y despenalización del aborto: "Me la jugaré para que diputados DC apoyen la iniciativa"

Luego de que la comisión de Mujeres y Equidad de Género rechazara el proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación, la candidata presidencial y presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), manifestó su apoyo a la iniciativa.

Las declaraciones de la abanderada se dan tras que la iniciativa haya contado con el voto en contra de la diputada de su partido, Johanna Pérez.

"He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de derechos humanos de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado", afirmó la candidata de Unidad Constituyente.

"Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más", agregó.

