El voto clave para rechazar la despenalización del aborto: "Como DC no puedo votar a favor"

¿Qué pasó?

Este lunes, la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

La iniciativa, que debe ser discutida en Sala, obtuvo seis votos a favor y siete en contra, entre los cuales se encontró el de la diputada de la Democracia Cristiana, Johanna Pérez, quien fue cuestionada tras su intervención.

¿Por qué votó en contra?

Durante la votación, la parlamentaria explicó que: "Hoy existe la despenalización en tres causales que buscan acoger a las mujeres en situaciones extremadamente dolorosas (...) En todas ellas la mujer decide con un programa de acompañamiento, que fue nuestra condición como DC para avanzar en esa situación".

"El proyecto de ley que hoy nos toca votar, no es un proyecto de ley que regule un aborto legal, seguro y gratuito. Muy por el contrario, genera inmensos vacíos legales que pueden perjudicar a las mujeres y acrecentar incluso las brechas entre la salud pública y la privada", sentenció.

"Dentro de su artículo lo único objetivo es evitar que quien aborte dentro de las tres semanas de gestación tenga una sanción penal. Pero no establece ninguna regulación, medida sanitaria, de seguridad o condiciones de accesibilidad del mismo", señaló.

"Como demócrata cristiana no puedo votar a favor"

La diputada Pérez también aseveró que: "El proyecto aparenta solucionar una demanda, una necesidad para muchas, sin duda. Sin embargo, no lo hace porque no solamente termina con la vida del que está por nacer, sino que expone a la mujer a un nuevo escenario de desigualdad donde sus derechos no se van a garantizar debidamente".

"Este proyecto no resguarda debidamente los derechos de las mujeres, y tampoco es un proyecto que resguarde la vida en todas sus dimensiones, razones por las cuales yo, como demócrata cristiana, y lo que represento, no puedo votarlo a favor. Y espero que cada postura se respete, así como yo respeto todas las posturas de mis colegas y de toda persona", sostuvo.

Cuestionamientos

La presidenta de la comisión de Mujeres, Maite Orsini (RD), indicó en su cuenta de Twitter que: "Se rechazó la despenalización del aborto en la Comisión con voto en contra de la DC. Los derechos de las mujeres no pueden seguir dependiendo de personas que imponen sus creencias por sobre la salud pública. Seguimos por el #AbortoLegal, y seguiremos por nuestra autonomía".

"Hoy perdimos la votacion del aborto legal con votos de la derecha y la DC. La discusión y la lucha continuaran en la sala, en la que esperamos conseguir los votos que faltan con cariño, argumentos y sobre todo mucha convicción", agregó.

Cabe destacar que el pasado domingo la diputada había emplazado a la candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste por el voto que necesitaban de la parlamentaria Pérez.