Cuatro millones de afiliados no tienen fondos: "Pedimos ayuda, algún bono que nos favorezca"

¿Qué pasó?

A más de un año de la reforma constitucional que permitió el primer retiro de fondos de AFP, actualmente existen nuevos proyectos que buscan la cuarta extracción del 10% de ahorros previsionales.

El diputado Marcos Ilabaca, señaló que las iniciativas serán puestas en tabla el miércoles 11 de agosto, día en que también se analizarán las propuestas del retiro del 100%.

No obstante, hay un porcentaje que, de ser aprobado este proyecto del cuarto retiro, no podrá hacer retiro de dinero ya que no cuenta con fondos suficientes o saldo cero.

Es por ello que, ¿qué pasa con aquellos que tienen saldo cero en sus cuentas previsionales? Al menos cuatro millones de chilenos están en esta situación.

A favor y en contra

"El cuarto retiro no es obligatorio, es voluntario. Si las personas no quieren sacarlo, no lo sacan", señaló Cristóbal. "Nos quedaríamos con menos fondos, así que prefiero que sea el IFE", Ana María en la consulta ciudadana.

No obstante, Sharon tiene una opinión distinta, argumentando que el dinero de las AFP "es del pueblo", estando de acuerdo con un cuarto retiro.

Asimismo, según la encuesta Pulso Ciudadano, el 75% de los consultados están de acuerdo con retirar dinero de las AFP por cuarta vez.

"Algún bono que nos favorezca"

Próximamente los parlamentarios estarán en discusión entre aprobar el proyecto del cuarto retiro del 10% o extender otras ayudas estatales, como el IFE Universal, hasta diciembre.

"Pedimos ayuda, algún bono que nos favorezca a las personas que ya perdieron su 10%", señaló María. "Algún bono especial para los que no tienen fondos", pidió Ana María.

"Si el paquete de ayuda es mejor que el cuarto retiro, va a entregar la oportunidad con datos duros y claros a los parlamentarios de elegir si votamos a favor del cuarto retiro o de alguna otra ayuda a las personas que tienen saldo cero", destacó Jorge Durán, diputado RN.

"Vemos con buenos ojos esas medidas que se nos plantean, pero tenemos que ver la evolución de la pandemia y de los trabajos", declaró Jaime Bellolio, ministro vocero de Gobierno.

Todo sobre Cuarto retiro AFP

Ver cobertura completa