¿Por qué el récord mundial de Warholm es uno de los mayores hitos en la historia del atletismo?

¿Qué pasó?

El noruego Karsten Warholm llegó este martes a territorios inexplorados en los 400 metros vallas al convertirse en el primer hombre en bajar de los 46 segundos (45,94), en una final antológica en los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Qué lugar tiene este récord en la historia de los 400 metros vallas?

Warholm aceleró en el momento adecuado. Mejoró en 76 centésimas de segundo su propio récord mundial, que había logrado (46,70) a principios de julio en Oslo. Ha conseguido por lo tanto en un mes una progresión del récord mayor que en los últimos 44 años.

La primera plusmarca mundial de Warholm, ante sus compatriotas, le permitió dejar atrás el viejo récord del estadounidense Kevin Young (46,78), que estaba en pie desde hace 29 años.

¿Qué lugar para este récord en la historia del atletismo?

Difícil decirlo, sobre todo si continúa batiendo su récord con tanta frecuencia. Por el momento, nadie le podrá quitar el honor de haber sido el primero en bajar de la barrera simbólica de los 46 segundos. En los 100 metros, el primero en bajar de los 10 segundos con el cronometraje electrónico fue el estadounidense Jim Hines (9,95 el 14 de octubre de 1968).

My biggest dream has become reality! Olympic champion and a World Record! Thank you❤️🇳🇴 pic.twitter.com/NtT7rKfdMI — Karsten Warholm (@kwarholm) August 3, 2021

Se puede comparar también al impacto de Sergei Bubka, primer hombre en sobrepasar los 6,00 metros en el salto con garrocha (13 de julio de 1985). O al de Dick Fosbury, por inventar el paso de la barra de espalda en el salto alto, con motivo de los Juegos de México 1968. En término de rendimiento se puede citar a otro estadounidense, Bob Beamon, en el salto largo en 1968, mejorando en 55 cm la marca mundial en un único intento, para llevarla a 8,90 metros. Este récord estuvo en pie 23 años, antes de que Mike Powell la mejorara (8,95 metros), también en Tokio.

En la velocidad, la "era Usain Bolt" estuvo igualmente marcada por una progresión fulgurante de los récords en los 100 metros (de 9,74 a 9,58 en 100 metros) o en los 200 metros (de 19,32 a 19,19).

